Bazı bulmacaları, üzerinden çözerken kendinizi bir dedektif gibi hissettiğiniz olmuştur. İçinizdeki Sherlock'luğu ortaya çıkaracak 8 bulmacayı sizler için derledik.

Eğer sizler de cinayet romanlarını seviyorsanız, veya Aghatha Cristie, Sir Canon Doyle gibi yazarların kitaplarını okurken katilin kim olduğunu tespit etmeye çalışmaktan zevk alıyorsanız aşağıdaki cinayet bulmacaları tam da size göre. Bakalım katili her seferinde bulmayı başarabilecek misiniz?

Ev sahibi George Smith pazar gecesi öldürüldü. Cinayet esnasında evde 5 kişi bulunuyordu. George Smith'in eşi, aşçı, uşak, hizmetçi ve bahçıvan. Dedektif, cinayet esnasında ne yaptıklarını sorduklarında şu cevapları aldı:

Bayan Smith: Şöminenin yanında kitap okuyordum.

Aşçı: Mutfaktaydım ve kahvaltı hazırlıyordum.

Uşak: Evin salonundaydım ve orayı düzenliyordum.

Hizmetçi: Bulaşıkları yıkıyordum.

Bahçıvan: Çiçekleri suluyordum.

Bu ifadelerden yola çıkarsanız, sizce katil kim?



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Cevap: Katil aşçı. Çünkü cinayet Pazar gecesi yaşandı ve gece kahvaltı hazırladığını söyleyen aşçı yalan söylüyordur.

Dedektif bir gün hastanedeyken bir adamın çığlık çığlığa hastaneye girdiğini duyar: "Birisi eşimi vurdu." Dedektif cinayetin nasıl gerçekleştiğini sorduğunda ise, işteyken hizmetçilerinin aradığını ve hizmetçinin ona "Eşinize çok kötü bir şey oldu, şu anda yoğun bakımda." dediğini söyler. Bu ifadesinin ardından dedektif hemen adamı cinayete teşebbüsten tutuklar. Dedektif bu kanıya neden varmıştır?

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Cevap: Hizmetçi sadece 'çok kötü bir şey olduğunu' söylediği halde Bay Clark ifadesinde eşinin silahla vurulduğu ayrıntısını vermiştir. Hastaneye yeni gelen Clark'ın bu ayrıntıyı bilmemesi gerekiyordu.

Milyoner bir adam evinde alnından vurulmuş halde bulunur. Dedektif olaydan sonra adamın 3 oğluyla da konuşur:

Jack: O gece babam ve John ile resmi bir davetteydik. Eve birlikte döndük. Önce babam sonra da John ve ben salona girdik, babam merdivenlere yöneldiği sırada kardeşim James, salona girdi ve babamı vurdu.

John: Jack'in söyledilerini onaylıyorum.

James: O gece arkadaşımlaydım. Eve döndüğümde babamı ölmüş halde buldum.

Bu ifadelerle birlikte sizce katil kim ve dedektif hangi ipucuyla olayı çözdü?



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Cevap: Katil ve Jack ve John kardeşler. Çünkü kardeşleri James, salona girdiğinde çoktan merdivenlere yönelmiş babasını, alnından değil ancak ensesinden vurabilirdi. Oysa babaları alnından vurularak öldürülmüştü.

Bu üç evden birinde kaçak bir mahkum saklanıyor. Dedektif drone ile bölgenin fotoğraflarını çektiğinde kaçağın hangi evde yaşadığını tespit edebildi. Mahkum hangi evde ve dedektif bunu nasıl fark etmiş olabilir?

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Cevap: Mahkım 'A' evinde saklanıyor. Çünkü araba kolay kaçabilmek için yolun hemen yanına park edilmiş halde.

Bay ve Bayan Clyde, tatil için bir dağ tırmanışına gidiyor. Ancak Bay Clyde eve tek başına dönüyor. Sonrasında ise polise gidip karısının tepeden düşerek öldüğünü söylüyor. Ertesi gün dedektif katil olarak Bay Clyde'ı tutukluyor. Bay Clyde dedektife olayı nasıl çözdüğünü sorduğunda, sadece seyahat acentasını arayıp bazı bilgiler aldığını söylüyor. Dedektif cinayeti çözmek için seyahat acentasına ne sormuş olabilir?

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Cevap: Dedektif seyahat acentasını arayarak Bay ve Bayan Clyde'ın bilet bilgilerini sormuştur.

Dedektif bir sabah eşiyle tartışır. Anahtarını ve cep telefonunu almadan evden çıkar. Akşam eve döndüğünde evdeki manzara şöyledir, bir polis memuru, yerde ölü yatan bir adam ve dehşete düşmüş karısı. Eşi olayı tam olarak şöyle anlatır: "Oturma odasındaydım. Kapının sesini duydum. Kapıyı açtığımda hırsız üzerime çöktü ve ben korkup onu bıçakladım." Bu ifadenin ardından dedektif polise karısının kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini ve onu tutuklamasını söyler. Dedektif karısının onu öldürmek istediğini neden düşünmüştür?

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Cevap: Dedektifin karısı onu öldürmeyi planlıyordu. Çünkü kapıyı elinde bir bıçakla açmıştır.

Bir gün bir adam polise, işten eve döndüğünde evde karısının cesediyle karşılaştığını ihbar eder. İfadesine göre, karısı onun silahını bulmuş ve kendini öldürmüştür. Bunun üzerine polis adamın ufak detaylarla adamın yalan söylediğini anlar ve tutuklar. Sizce polis bunu nasıl anladı?

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Cevap: Adamın belindeki boş silah kılıfı yalanını ele vermiştir. Çünkü eğer silahını evde bıraktıysa silah kılıfını beline takmasının bir anlamı yoktu.

Mary ve Ben 4 arkadaşıyla birlikte yaşıyor. Bir gün Mary eve gelir ve Ben'in öldürülmüş olduğunu görür. Dedektif olay yerine geldiğinde Mary ve Ben'in birlikte yaşadığı 4 arkadaşını da sorgular.

Mia: 2 saat önce eve geldim ve eve geldiğinden beri mutfaktayım.

John: Bütün gün bahçede kitap okudum.

Jennifer: Son 3 saattir havuzda yüzüyorum.

Jane: Odamda resim yapıyordum.

Dedektif herkesin ellerini kontrol eder ve kimin yalan ifade verdiğini, cinayeti kimin işlediğini çözer. Ben'in katilini buldunuz mu?

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Cevap: 3 saattir havuzda yüzdüğünü söyleyen Jennifer cinayeti işledi. Çünkü o kadar süre suyun içinde olan birinin, derisinin buruşmuş olması gerekir.