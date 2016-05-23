Sosyal Medyada Kenetlenen AOG, Hatıra Ormanı Bağışlıyor

TEMA Vakfı iş birliği ile 26 Mart 2018 tarihinde açılan özel hesapta bugüne kadar 38.400 TL bağış toplayan AOG, hatıra ormanı bağışlayacak.

Türkiye’nin en organize oluşumlarından AOG, oldukça anlamlı bir projeye ev sahipliği yapıyor. TEMA Vakfı’yla yapılan iş birliği çerçevesinde özel bir hesabın açılmasıyla birlikte yapılacak bağışlar sonucu, hatıra ormanı için fidan alımı gerçekleştirilecek.

26 Mart tarihinde başlayan ve 26 Nisan’a kadar sürecek olan sözleşme gereği yapılacak her bağış, TEMA Vakfı tarafından Nurdağı/Gaziantep’te dikilmek üzere fidanlar için harcanacak. Bağış için bir limit bulunmuyor, yani isteyen istediği kadar bağış yapabilir. Yine de her bir fidanın bedelinin 10 TL olduğunu belirtelim.

Girişine “Onur Asrak & Sercan Aycan adına AOG Hatıra Ormanı oluşturulmuştur” ibaresinin yer aldığı yazılı tabelaların konulacağı hatıra ormanı için bağışta bulunmak isteyenler, bağışı aşağıdaki Instagram gönderilerinde bulunan IBAN numarasına gönderebilirler.