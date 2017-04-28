Sosyal Medyada Kısa Sürede Viral Olan Ördekle Tanışın!

Amerikan ördeği olarak da bilinen Muscovy ördeğinin bu fotoğrafı kısa sürede sosyal medyanın yeni favorisi haline geldi!

İnternet çok garip! Sosyal medya mecraları sayesinde bir fotoğraf bir günde dünyayı dolaşıp milyonlarca insan tarafından görüntüleniyor; hakkında konuşuluyor. İşte yeni favorilerimizden biri de bu üçkağıtçı bakışlı ördek!

"Yeni favori fotoğrafım" şeklinde paylaşılan bu hilebaz görüntülü ördeğin kimin ördeği olduğunu bilmesek de, kısa süre önce Rus mizah sayfasının ördeği "Dikkat! Bu ördek sizi baştan çıkarabilir!" şeklinde internetle buluşturduğu ve fotoğrafın giderek viral halini aldığını biliyoruz.

Ördek kısa süre içinde Tumblr'da da oldukça popüler olmayı başardı. Kullanıcının "Biliyor" şeklinde paylaştığını görüyoruz:

"Bu kuş erkek kardeşimin internet geçmişini biliyor" şeklinde yapılan paylaşım açıkçası kuşu gerçekten oldukça komik yapıyor!

"Çalışmam gereken sınavlarım varken, zamanımı komik kuş çizimleri yaparak geçirirken ben!"

Bakalım yarın internet bize komik ya da garip ne verecek! Merakla bekliyoruz.