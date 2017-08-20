Hikayeler özelliği Snapchat ile başladı. Daha sonra Instagram ve Facebook denemek ve bizi bağlamak için eklediler aynı özelliği platformlarına. Hikayelerde daha önce kullandığımız fotoğrafları tekrar nasıl kullanabileceğimizi anlatıyoruz bu yazımızda.

Her uygulama içerisinde hikayenizi özgün hale getirmek için kullanabileceğiniz çok sayıda yöntem var. Ama eskiden gönderdiğiniz fotoğrafları, mevcut hikayelerinize de ekleyebileceğinizi bilmiyorsunuz belki de.

Snapchat, Instagram ve Facebook’taki hikayelerinize koyduğunuz fotoğrafları nasıl koyacağınızı anlatacağız. Bu arada şunu unutmayın ki eğer bunu sıklıkla tekrarlarsanız, takipçilerinizin canını sıkabilirsiniz.

Snapchat’i açtığınızda ekran üzerinde yeni bir resim eklemek için bulunan yuvarlak butonun hemen altında küçük bir baloncuk göreceksiniz. Bu baloncuğa tıkladığınızda, Snapchat’te kaydettiğiniz ve kamera rulonuzda bulunan resimlerinizin olduğu bir ekran belirecek.

Her iki fotoğraf bulunan bölümde aşağıya doğru inerek, göndermek istediğiniz eski fotoğrafınızı bulun. Göndereceğiniz fotoğrafı seçtiğinizde, göndermeden önce düzenleme yapmak isteyip istemediğinize dair bir soru belirecek. Bu ekranda normalde Snapchat’te bulunan tüm düzenleme araçları görünecektir.

Fotoğraf gönderime hazır olduğunda hikayenize ya da arkadaşlarınızın herhangi birine gönderebileceğiniz mavi renk ok butonuna tıklayabilirsiniz. Snapchat’ten alınacak fotoğrafların normal görüneceğini fakat, kamera rulosundan aldığınız resimlerin beyaz kenarlıklı olarak görüneceğini belirtmekte fayda var. Diğer bir deyişle insanlar, eski resimleri gönderdiğinizi biliyor olacaklar. Eğer bu sizin için sorun değilse, fotoğrafı gönderebilirsiniz.

Instagram

Instagram da üç aşağı beş yukarı benzer olarak iş yapıyor. Fakat, kamera rulosundan sadece son 24 saat içerisinde kaydettiklerinizi gönderebiliyorsunuz. Yani örneğin bir hafta önceki bir fotoğrafı göndermek isterseniz, bu fotoğrafı tekrar kaydetmek zorundasınız.

İşe başlamak için öncelikle uygulamanın sağ sol köşesinde yer alan kamera butonuna tıklayın. Ya da hikayelerin gerisinde bulunan yüz simgenize. Resimlerinizi görmek için ekranda flash simgesinin yanındaki kutuyu seçin.

Seçeceğiniz fotoğraf ekranda belirecek ve düzenlenmeye hazır hale gelecektir. Bu işlemde küçük bir dezavantaj var ki o da fotoğrafın nasıl görüntüleneceğini göremeyecek olmanız. Fotoğraf ekrana sığdırılacağı için, bazı bölümleri kırpılabilir. Yukarıdaki örnekte Instagram soldaki dördüncü şahıs resimden kırpılmış. Bununla birlikte fotoğrafı tıpkı diğer Instagram hikayesinde olduğu gibi düzenleyebilirsiniz. Düzenleme işleminden sonra ‘Hikayeniz’e tıkladığınızda 24 saat içerisinde hikayenizin içerisinde boy gösterecektir.

Facebook

Facebook’ta da küçük farklılıklarla da olsa, diğer ikisi gibi yapıyoruz işlemleri.

Facebook mobil uygulamanızın en üstünde bulunan simgenize tıklayın. Daha sonra ekranın en sağ köşesinde bulunan küçük kare butona tıklayın. Böylece kamera rulonuzda bulunan fotoğraflar, ekranın sağ alt köşesinde açılacaktır. Bu rulodan bulmak istediğiniz fotoğrafı seçebilirsiniz.

Siz fotoğrafı seçtikten sonra mevcut tüm düzenleme seçenekleri belirecektir. İstediğiniz herhangi bir etiketi ya da filtreyi ekledikten sonra ‘Sizin Hikayeniz’e tıklayarak, işleme koyun. İşlemi onayladıktan sonra eski fotoğrafınız Facebook hesabınızda görünecektir. Ve hiç kimse bunun daha önce koyduğunuz fotoğraf olduğunu söyleyemeyecektir.

Artık eskiden koyduğunuz fotoğrafları sosyal medyaya tekrar nasıl koyabileceğinizi öğrendiğinize göre, en iyi anılarınızı paylaşmaya başlayabilirsiniz.