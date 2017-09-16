Sosyal Medyada Sürekli Karşımıza Çıkan İngilizce Kısaltmaların Açılımları!

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Günlük hayatımızda ve sosyal medyada birçok İngilizce kelimenin kısaltılmış hali ile karşılaşıyoruz. Bu konu ile birlikte bazı İngilizce kısaltmaların anlamlarına yakından bakıyoruz.

Günlük hayatımızda ve sosyal medyada birçok İngilizce kelime, kısaltılmış haliyle karşımıza çıkmakta. Bu konu ile birlikte en çok kullanılan kısaltmaları, Türkçe açıklamalarıyla birlikte bir araya getirdik. İşte karşınızda İngilizce kelimelerin kısaltımış halleri ve anlamları.
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ASAP: En Kısa Sürede - ''As Soon As Possible''

GG : İyi Oyun - Good Game 

AFK: Klavyeden Uzakta - Away From The Keyboard

LOL: Kahkaha Atmak - Laugh Out Loud 

ROFL : Gülmekten Yerlere Yatmak - Rolling On The Floor Laughing

LMAO: '' Gülmekten G***m Çıktı'' - Laughing My Ass Off

WTF : Has***r Bu da Ne! - What The Fuck

G28: Harika - Great Kelimesine Benzeyen Kısaltma

BTW: Bu Arada, Hazır Yeri Gelmişken - By The Way

GTG / G2G ''Gitmem Lazım'' - Got To Go''

TTYL: '' Daha Sonra Konuşuruz '' - Talk To You Later

BRB: Hemen Döneceğim - Be Right Back 

ASL: Yaş, Cinseyet, Nereden? - Age, Sex Location

FYI - Bilginize - '' For Your Information 

YW: "Rica Ederim" - "You Are Welcome"

AKA '' Nam-ı diğer'' - Also Known As''

JK: '' Şaka Be Oğlum'' - Just Kidding'' 

IMHO: '' Benim Nazikçe Fikrim'' - In My Humble Opinion''

M8: ''Dostum''- Mate

XOXO: Sevgiler ve Öpücükler - Hugs And Kisses

TBT : ''Hey Gidi Günler '' - Throwback Thursday''

Etiketler: sosyal medya, ingilizce, ingilizce kısaltmalar
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