Günlük hayatımızda ve sosyal medyada birçok İngilizce kelime, kısaltılmış haliyle karşımıza çıkmakta. Bu konu ile birlikte en çok kullanılan kısaltmaları, Türkçe açıklamalarıyla birlikte bir araya getirdik. İşte karşınızda İngilizce kelimelerin kısaltımış halleri ve anlamları.
ASAP: En Kısa Sürede - ''As Soon As Possible''
GG : İyi Oyun - Good Game
AFK: Klavyeden Uzakta - Away From The Keyboard
LOL: Kahkaha Atmak - Laugh Out Loud
ROFL : Gülmekten Yerlere Yatmak - Rolling On The Floor Laughing
LMAO: '' Gülmekten G***m Çıktı'' - Laughing My Ass Off
WTF : Has***r Bu da Ne! - What The Fuck
G28: Harika - Great Kelimesine Benzeyen Kısaltma
BTW: Bu Arada, Hazır Yeri Gelmişken - By The Way
GTG / G2G ''Gitmem Lazım'' - Got To Go''
TTYL: '' Daha Sonra Konuşuruz '' - Talk To You Later
BRB: Hemen Döneceğim - Be Right Back
ASL: Yaş, Cinseyet, Nereden? - Age, Sex Location
FYI - Bilginize - '' For Your Information
YW: "Rica Ederim" - "You Are Welcome"
AKA '' Nam-ı diğer'' - Also Known As''
JK: '' Şaka Be Oğlum'' - Just Kidding''
IMHO: '' Benim Nazikçe Fikrim'' - In My Humble Opinion''
M8: ''Dostum''- Mate
XOXO: Sevgiler ve Öpücükler - Hugs And Kisses
TBT : ''Hey Gidi Günler '' - Throwback Thursday''