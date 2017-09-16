Günlük hayatımızda ve sosyal medyada birçok İngilizce kelimenin kısaltılmış hali ile karşılaşıyoruz. Bu konu ile birlikte bazı İngilizce kısaltmaların anlamlarına yakından bakıyoruz.

Günlük hayatımızda ve sosyal medyada birçok İngilizce kelime, kısaltılmış haliyle karşımıza çıkmakta. Bu konu ile birlikte en çok kullanılan kısaltmaları, Türkçe açıklamalarıyla birlikte bir araya getirdik. İşte karşınızda İngilizce kelimelerin kısaltımış halleri ve anlamları. İLGİLİ HABER 200 Yıldır Şirinler Gibi Yaşayan Mavi Ailenin İnsanı Hayrete Düşüren Genetik Gizemi! ASAP: En Kısa Sürede - ''As Soon As Possible'' GG : İyi Oyun - Good Game AFK: Klavyeden Uzakta - Away From The Keyboard LOL: Kahkaha Atmak - Laugh Out Loud ROFL : Gülmekten Yerlere Yatmak - Rolling On The Floor Laughing LMAO: '' Gülmekten G***m Çıktı'' - Laughing My Ass Off WTF : Has***r Bu da Ne! - What The Fuck G28: Harika - Great Kelimesine Benzeyen Kısaltma BTW: Bu Arada, Hazır Yeri Gelmişken - By The Way GTG / G2G ''Gitmem Lazım'' - Got To Go'' TTYL: '' Daha Sonra Konuşuruz '' - Talk To You Later BRB: Hemen Döneceğim - Be Right Back ASL: Yaş, Cinseyet, Nereden? - Age, Sex Location FYI - Bilginize - '' For Your Information YW: "Rica Ederim" - "You Are Welcome" AKA '' Nam-ı diğer'' - Also Known As'' JK: '' Şaka Be Oğlum'' - Just Kidding'' IMHO: '' Benim Nazikçe Fikrim'' - In My Humble Opinion'' M8: ''Dostum''- Mate XOXO: Sevgiler ve Öpücükler - Hugs And Kisses TBT : ''Hey Gidi Günler '' - Throwback Thursday''

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