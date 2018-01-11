Sosyal Medyada En Çok Kimler Takip Ediliyor?

Instagram, Twitter ve Facebook, Dünya üzerinde en çok kullanıcıya sahip olan bu sosyal medya ağlarında en çok takipçiye kimler sahip sizler için derledik.

İnsanlar arasında iletişim kurmak için kullanılan milyonlarca uygulama, web sitesi ve harici platformlar bulunuyor. Instagram, Facebook ve Twitter ise bunlardan sadece bir kaç tanesidir. Sizler için bu haberimizde 2017 yılında en popüler sosyal medya hesabına sahip olan yıldızları bir araya getirdik. Hep beraber bu platformlarda kimlerin zirvede olduğunu inceleyelim.

Instagram'da En Çok Takipçi Kimlerde Var ?

Instagram, geçtiğimiz Kasım ayında en çok beğenilen paylaşımları, en iyi hashtag'leri ve yılın en popüler yıldızını yayınladı. Selena Gomez, tekrar Instagram'ın kraliçesi oldu. Selena Gomez, geçen sene de yılın en popüler kullanıcısı seçilmişti. Selena Gomez, 2017 yılında kazandığı 24 milyon yeni takipçisiyle İnsragram kraliçesi ünvanını korumayı başardı. Selena Gomez, 2018 yılı itibariyle, 132 milyon takipçiye sahiptir. Futbol süper yıldızı Cristiano Ronaldo ve şarkıcı Ariana Grande sırasıyla ikinci ve üçüncü en çok takipçiye sahip olan hesaplardır.

Twitter'da En Çok Takipçi Kimlerde Var ?

Twitter'da en çok takipçiye sahip olan ünlü isim pop yıldızı Katy Perry'dir. Katy Perry, popüler sosyal medya platformunda 108 milyondan fazla takipçiye sahiptir. Haziran 2017'de Katy Perry, Twitter'da 100 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu ve sosyal medya sitesinde büyümeye devam etti. Katy Perry'den sonra 105 milyon takipçiyle ikinci sırada Justin Bieber yer alıyor. Üçüncü sırada ise 98,9 milyon takipçisi ile Barack Obama bulunuyor.

Facebook'ta En Çok Takipçi Kimlerde Var ?

Facebook, her geçen gün dahada artan, halihazırda 2 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olan en popüler sosyal medya ağıdır. Aralık 2017 itibariyle Facebook'ta en popüler kullanıcı, 122.1 milyon takipçiye sahip olan Cristiano Ronaldo'dur. Cristiano Ronaldo'yu, 104.6 milyon takipçiyle Shakira takip ediyor.Üçüncü sırada ise 100 milyon takipçi ile Hollywood yıldızı Vin Diesel bulunmaktadır.

2017 yılını İnstagram'da Selena Gomez, Twitter'da Katy Perry, Facebook'ta ise Cristiano Ronaldo takipçi bakımından zirvede tamamladı. Sizce 2018 yılında hangi ünlüler daha çok takipçiye sahip olacak ? Bu ünlüler arasında Türk kullanıcılarda görebilecek miyiz ? 2017 ve 2018 yılı için sosyal medya hakkında görüşlerinizi bekliyoruz.