Sosyal Medyada Terör Propagandası Yaptığı Tespit Edilen 1656 Kişi Tutuklandı

Sosyal medyada terörü destekleyen paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Özellikle Aralık ayında şiddetini arttıran terör olayları adeta yüreğimizi dağlamıştı. Bu yaşanan vahim ve alçakça olay sonrasında sosyal medyada milyonlarca insan teröre lanet yağdırırken bazı kişiler de teröre destek verebilecek kadar aşağılık olduklarını göstermişlerdi.

İşte bu gibi durumlarda, bildiğiniz üzere Emniyet Genel Müdürlüğü, siber@egm.gov.tr, siber.onleme.arastirma@egm.gov.tr, siber.ankara@egm.gov.tr ve siber.istanbul@egm.gov.tr adresleri üzerinden terör propagandası yapan ve terör sempatizmanı kişileri ihbar etme imkanı sunmakta.

Bu konuda geçtiğimiz günlerde 235 kişinin göz altına alındığı bilgisi paylaşılmıştı. Şimdi ise T.C. İçişleri Bakanlığı, son 6 ay içerisinde terörle mücadele kapsamında sosyal medyada yürütülen çalışmalar sonucunda 3710 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Bu kişiler içinden 1656'sı tutuklanmış, 1203'ü ise adli kontrol şartı ile serbest kalmış durumda. Ayrıca 84 kişinin gözaltı işlemi devam ederken 767 kişi de serbest bırakılmış. Açık kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilen 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli sürecin devam etmekte.

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasının tamamı şöyle:

“İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarda, son 6 ayda Sosyal Medya üzerinden halkı kin nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven, terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne, toplumun can güvenliğine kast eden 3.710 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bunlardan 1.656’sı tutuklanmış, 1.203’ü Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 84’ünün ise gözaltı işlemi devam etmekte olup; 767’si gözaltından serbest bırakılmıştır. Hali hazırda açık kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilen 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli süreç devam etmektedir. Öte yandan, her alanda olduğu gibi sosyal medya alanında da terörle mücadele kararlılıkla sürdürülmekte olup; suç ve suçlularla mücadele birimlerimizin teknik kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra Twitter, Facebook, YouTube başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası servis sağlayıcı, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen iş birlikleri de en üst seviyeye taşınmıştır.”