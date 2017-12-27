Uzaylı Paniği Yaratan SpaceX Roketini Bir de Böyle İzleyin!

Geçtiğimiz hafta uzay çağınının en büyük mimarlarından olan SpaceX, yeni bir Falcon 9 roketi testi gerçekleştirdi. İnternete düştükten sonra komplo teorilerini alevlendiren görüntülerin aksine bu görüntüler her şeyi özetliyor.

SpaceX, 2017 yılında uzay teknolojileri açısından devrim yaratan işler başardı. Yeniden kullanılabilir roketlerle uzay seferlerinin maliyetini büyük ölçüde düşüren firmanın nihai hedefleri arasında Mars’a ulaşmak var. Elbette bu hedefin arkasında Elon Musk’ın hayalleri yatsa da Mars, hepimizi büyüleyen bir yer.

SpaceX, Falcon 9 roketlerinin farklı güçlerde ve menzillerde kullanılabilmesi için sürekli geliştirmeler yapıyor. Çünkü bu roketlerin ilk amacı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gerekli yakıt ve gıda ikmallerini sağlamak.

Geçtiğişmiz günlerde yılın en büyük uzaylı söylentilerine neden olan ve sosyal medyada, bütün dünyanın konuştuğu konu haline gelen garip bulutlar, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde görülmüştü. Kentin sahil bölgesinde bulunan Vandanberg Hava Kuvvetleri Üssü, Falcon 9 roketinin fırlatıldığı yerdi ve bunu bilmeyen Amerikalılar, internetin altını üstüne getirdi.

Fotoğrafçı Jesse Watson ise bu işin ardında SpaceX’in olduğunu tahmin etmiş ve makinesini çoktan çalıştırmaya başlamıştı. Kendisinin yakaladığı bu görüntüler büyük beğeni topladı:

Toplamda 40 saniye olan videoda, insanın aştığı sınırlar ve uzaydaki mücadeleyi ne kadar ciddiye aldığı rahatça görülüyor. SpaceX, uzay teknolojileri konusunda geleceği inşa ediyor olabilir. Ancak bu bizim de çalışmamıza ve insanlığa faydalı olmamıza engel değil.

Eğer görüntüler sizi de büyülediyse düşünceleriniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.