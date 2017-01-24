Sosyal Medyada "Zuckerberg Öldü" Trollemesi!

Sosyal medyada toplu şekilde hareket eden trollerin son hedefi, Facebook kurucusu Zuckerberg oldu.

Sosyal medyada asılsız haber durumu ciddi oranda yaşanmakta. Bu haberler ile sürekli olarak karşılaşıyoruz. Bunun sebebi ise internette ciddi oranda bir bilgi kirliliğinin oluşu ve insanların gördükleri şeylere sorgusuz sualsiz inanıyor oluşu.

Hal böyle olunca, sosyal medyanın hayatlarımıza ciddi oranda dahil olmaları ile birlikte lugatımıza da giren 'troller' durmak bilmiyor. Özellikle Twitter'da çoğu ünlünün öldüğü şeklinde yalan haberler çıkaran troller, bu kez hedef olarak Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i aldı.

Zuckerberg'in ölüm haberlerinin bulunduğu görseller ve tweet'ler ile bir anda ülke gündeminin zirvesine çıkan trol girişimi, #RipZuckerberg hashtag'i altında toplanmıştı.

Amacı Olmayan Grup (AOG) tarafından başlatılan trolleme ile Twitter'da Türkiye gündeminde birinci olan hashtag'e kısa süre sonra Twitter'dan müdahale geldi ve #RipZuckerberg hashtag'i kaldırıldı.

Geriye ise kısa zamanda bir anda yükselen bir başka trol girişimi kaldı.