İnsanlar yazı dilini, konuşma diline yakınlaştırmak ve daha pratik iletişim kurmak için çaba gösteriyorlar. Çoğu uzmana göre bu gidişat gelecekte yeni bir dilin doğmasına neden olacak. O noktaya gelmeden önce, bu dipsiz kuyuda başkalarıyla anlaşabilmek için bilmeniz gerekenler var.

Sosyal medya. Artık buna başka bir isim bulmanın vakti geldi de geçiyor. Çünkü son yıllarda insanlar sadece buradaki varlıklarıyla tanınmaya başladılar. Burada gülüyor, eğleniyor, tepkilerimizi buradan gösteriyor, bir şeyleri değiştirmek için sosyal medyanın çok büyük bir araç olduğunu düşünüyoruz.

Aslında SMS’ler hayatımıza girdiğinden beri yazı dilinde önemli değişimler yaşadık. Kısa mesajlarda daha çok şey anlatabilmek beceri işiydi. Sonra Twitter geldi ve Facebook ile birlikte iletişimin boyutunu değiştirdiler. Facebook profilleri, çoğu ülkenin kimliğinden bile değerli hale geldi. Orada söylenenler daha çok insanı ilgilendiriyor. Söylenenleri anlamak ve dijital çağın oyuncağı sosyal medyada iletişim kurmak için bazı şeyleri bilmekte fayda var.

#tbt (#ThrowBackThursday):

Artık eskidi, fakat hiçbir zaman tükenmeyecek. Geçmişteki fotoğrafları ilk kez paylaşırken kullanmanız lazımmış, perşembe günü haricinde yapılan paylaşımlar için aşağıya gidin.

#tb (#ThrowBack):

Fotoğraf perşembeden zaten çok farklı bir gün olan diğer günlerde paylaşılıyorsa bu etiketi kullanın.

DM (Direkt Mesaj / Direct Message):

#TT (#TrendingTopic):

Hakkında çok konuşulan konu anlamına geliyor.

fyi (for your Information):

Daha çok e-posta mesajlaşmalarında biraz daha kurumsal bir jargonun eseridir bu kısaltma. "Bilgilerinize sunarım" anlamına gelir.

#ICYMI (#InCaseouMissedIt):

Eğer viral olan ve gözden kaçtığını düşündüğünüz bir içerik varsa bu kısaltmayla paylaşabilirisiniz.

#FF (#FridayFallow):

Takip edilmesi istenen hesaplar için kullanılır. Genelde cuma günleri patlak veriyor. Örneğin: #ff @webtekno

Artık gına gelen #gt (#GeriTakip):

Yorum yapmıyoruz.

Onun bir başka modeli #kt (#KarşılıklıTakip):

Gene yorum yapmıyoruz.

Yetmez. Bir de #gb (#GeriBeğeni):

Zaten açık bir şekilde anlaşılıyor.

#BAE (#BeforeAnyoneElse):

Daima herkesten önce demek. Nusret'i şimdi anladınız değil mi? #saltbae

#me_irl (Me in real life):

Gerçek hayatta ben, aslında ben anlamı taşıyan kısaltmadır.