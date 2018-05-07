Araştırmacılara göre 5 günlüğüne sosyal medya kullanımını bırakmak, zorlu bir süreç de olsa yalnızca 5 günde stres seviyenizi önemli ölçüde düşürmenize yardımcı olabilir.

Sosyal medya artık iyiden iyiye hayatımızın her alanına işlemiş durumda. Bir uygulamadan çıkıp diğerine giriyor ve günümüzün büyük kısmını bu şekilde geçiriyoruz. Bu durumun insan psikolojisi üzerindeki etkilerine dair araştırmalar günden güne artıyor.

Yeni bir araştırmadaysa, günde ortalama 3 saat boyunca Facebook kullanan 138 katılımcı üzerinde bir deney yürütülmüş. Araştırmacılara deney öncesinde yaşam memnuniyetleri, ruh halleri, yalnızlık hissedip hissetmedikleri üzerine sorular sorulmuş ve stres düzeylerini belirlemek amacıyla hormonal seviyeleri ölçülmüş. Bu ilk verilere göre Facebook'ta daha fazla zaman geçiren kişiler, daha az yalnızlık hissi ve daha yüksek yaşam memnuniyeti bildirmişler.

Deneyin devamında katılımcıların yarısına beş gün boyunca Facebook kullanımını bırakmaları söylenmiş. 5 günün sonunda tekrar katılımcılardan aynı soruları cevaplamaları istenmiş ve stres seviyeleri tekrar ölçülmüş. İlginç şekilde Facebook kullanımını bırakan grup, yaşam memnuniyetlerinin azaldığını belirtmiş.

Hormonal seviyelerden çıkan sonuca göreyse, tam tersine, Facebook kullanımını bırakan grubun kortizol hormonu seviyelerinin düştüğü gözlemlenmiş. Stres hormonu olarak bilinen kortizolun fazlalığında, stres seviyemiz tavan yapıyor. Dolayısıyla bu hormonun seviyesinin azalması, sağlıklı bir işaret olarak görülebilir.

Araştırmacılar her ne kadar daha yüksek bir katılımcı sayısıyla, farklı verilerin de inceleneceği yeni araştırmalar yapacaklarını öngörseler de; bu ilk araştırmanın önemli bir adım olduğunu düşünüyor. Ekibe göre kısa aralıklarla sosyal medyadan uzaklaşmak, en azından bir kereliğine denemeniz gereken, faydasını görebileceğiniz bir karar olabilir.