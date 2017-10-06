İnternetteki ilk sosyal iletişim platformlarından olan ücretsiz mesajlaşma servisi AOL Instant Messenger, 15 Aralık'ta kapatılıyor.

Bir koca çınar daha devriliyor. 90’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başında popüler olan ve bugünün sosyal medyasının ilk adımlarını atan ücretsiz mesajlaşma servisi AOL Instant Messenger(AIM), resmi olarak 15 Aralık’ta kapanıyor.

AIM’ın sahibi olan AOL, geçtiğimiz Mart ayında üçüncü taraf mesajlaşma uygulamalarından AIM’e erişimi kapatarak bu nihai sonun yaklaştığını hissettirmişti. Akıllı telefonlarla gelişen anlık mesajlaşma uygulamalarının son kurbanı olarak AIM de internet tarihindeki yerini alacak.

WhatsApp, Instagram, Snapchat gibi popüler iletişim uygulamalarının sonunu hazırladığı ilk uygulama AIM değil. 2014 yılında MSN Messenger, 2016 yılında ise Yahoo Messenger kullanıcılarına kalıcı olarak veda etmişti. (Yahoo daha sonra aynı isimle yeni bir mesajlaşma servisi başlattı ancak konumuz bu değil.)

Eğer AIM kapanmadan önce son bir kez nostalji yapmak isterseniz önünüzde son iki aylık bir süre var. Günümüzde çok daha stabil, daha fazla kitleye hitap eden ve daha çok özellik sunan anlık mesajlaşma uygulamaları kullanıyoruz, fakat eski uygulamaların heyecanını veriyor mu? Bunu cevaplamak size düşer.