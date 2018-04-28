İlk Önce Kime Yardım Edersin? (Popüler Kişilik Testi)

Son günlerin en çok konuşulan ve kullanıcılar arasında popüler olan kişilik testi, çözenlerin kişilikleri hakkında önemli tüyolar veriyor. Gelin bu testi birlikte yapalım.

Bazı kişilik testleri karakterimiz ve huylarımız hakkında bizlere önemli ipuçları verebiliyor. Son günlerin en çok konuşulan kişilik testi de tam bahsi geçen türden. Bu bağlamda sizde soruyu çözerek, testin doğruluğunu test edebilirsiniz. Ancak bu noktada dikkat etmeniz gereken en önemli unsur, sorunun üzerine hiç düşünmeden aklınıza ilk gelen cevabı vermiş olmanız. Evet, kişiliğinizi analiz edeceğimiz teste başlayalım o halde.

Resimde gördüğünüz üzere, hastane koridorunda 4 kişi var. Bunlardan biri hemşire, biri yetişkin bir erkek, biri yaşlı bir kadın, biri de çocuk. Peki siz numaralandırılmış insanlar arasından ilk olarak hangisine yardım edersiniz?

Testimiz başta da söylediğimiz gibi tek soruluktu. Şimdi gelelim cevaplara…

1. Cevabınız yaşlı teyzeyse…

Eğer siz ilk önce yaşlı teyzeye yardım etmeyi seçtiyseniz, katı ahlaki değerlere sahipsiniz ve geçmişten bu güne süre gelmiş geleneklere saygı duyuyorsunuz. Diğer bir yandan her zaman rasyonel bakış açısına sahip olmanız nedeniyle de asla düşünmeden hareket etmiyorsunuz.

2. Cevabınız ağlayan bebekse…

Eğer siz ilk olarak ağlayan bebeği seçtiyseniz, oldukça hassas ve naif bir yapınız var. Bu sebeple daha önce birçok kişi tarafından incitilerek ruhunuza yaralar almışsınız. Arkadaşlarınız her daim sizin yanınızda kendilerini iyi hissediyor çünkü onlara karşı sürekli verici ve fedakâr davranıyorsunuz.

3. Cevabınız sakat adamsa…

Eğer siz ilk olarak ayağı sakat adama yardım etmeyi seçtiyseniz, anı deli dolu yaşamaktan ve iyi vakit geçirmekten hoşlanan bir yapınız var. Diğer bir yandan fazla konuşmaktan ve memnuniyetsiz tavırlardan haz etmiyorsunuz. Doğuştan lider bir yapıya sahip olmanın yanında insanların size söyledikleri pek de umurunuzda değil.

4. Cevabınız hemşireyse…

Eğer siz ilk olarak hemşireyi kurtarmayı seçtiyseniz, uyumlu ve iyimse birisiniz. Bu bağlamda daima hayatın güzel yönlerini görmeyi tercih ederek, sorunları göz ardı ediyorsunuz. Diğer bir yandan, etkili bir iletişime sahip olmakla birlikte, mutlaka insanlarla bağlantı kurma ihtiyacı hissediyorsunuz.

Son dönemlerin en popüler kişilik testinde, benim cevabım ilk olarak bebeği kurtarmaktı. Peki ya sizin cevabınız neydi?