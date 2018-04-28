Facebook'un da öncesinde ne tür uygulamalar kullandığınızı hatırlıyor musunuz? MSN, Yonja gibi platformlar mı? Peki bu platformlar neden yok oldu hiç düşündünüz mü, şimdilik imkansız görünse de gelecekte Facebook da internetin tozlu raflarında kaybolup gidebilir.

Facebook gibi '.com' tabanlı sosyal medya platformları henüz ortaya çıkmadan evvel Echo adlı bir platform vardı. Bu platformu, zamanında e-posta göndermek ve politikadan müziğe kadar her şey hakkında konuları tartışmak için kullanabilirdiniz. Ancak Echo'da şimdiki gibi farklı arayüzler, fotoğraflar ve hatta renkler yoktu; yalnızca yazılar içeriyordu. Yine de Echo, 1990 yılına kadar, çok popüler oldu ancak telefon şirketleri, Greenwich Village'deki apartmanlara özel bir telefon hattı kurmak için tüm caddeyi kazmak zorunda kaldı.

Aylardan beri Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, birçok skandalla karşı karşıya kalıyor. Bu yüzden Echo gibi platformlarla sosyal medya geçmişini ve geleceğini anlamamız için çok uygun bir vakit. Broad Band (geniş bant) adlı kitabın yazarı Claire L. Evans, Echo'nun popüler olduğu dönemler hakkında şunu söylüyor: "İlk çevrimiçi topluluklar, her daim öz yönetim ile mücadele etti, ancak kendi kurallarını nasıl belirleyecekleri konusunda da sürekli müzakere ediyorlardı."

Bu durum, Facebook'un hayatımıza girmesiyle birlikte değişti, Evans: “O kadar büyük bir platforma sahip olduğunuzda bir topluluğa sahip çıkmak daha da zorlaşıyor ve bu büyük bir problem.” dedi.

Tabii ki, Facebook'un 1,4 milyar günlük aktif kullanıcısıyla karşılaştırıldığında, önceki küçük sosyal medya platformlarını kontrol etmek çok daha kolay. Ayrıca Facebook'un dünya üzerindeki herkesi yönlendirmesi de bir o kadar kolay, ancak belki de büyük bir platforma sahip olmak sandığımız kadar da iyi bir şey değildir.

Evans, “Belki de geleceğimizin sosyal medyası da böyledir. Dev toksik bir platform yerine küçük küçük birçok sosyal medya platfomu. Alternatif platformlar inşa etmeye çalışan çok akıllı, genç ilginç insanlar var." dedi. Sosyal medyanın geleceği hakkında şu an için pek büyük fikirlerimiz olmasa da, 4 dev olan Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube dışında sürekli genişleyen ve büyüyen birçok farklı platformlar daha da var, belki de bu tür skandallarla tekrar karşı karşıya kalmamak için bu tür dev platformlara bel bağlamak yerine, çeşitli ve ufak çaplı sosyal medya uygulamalarını da desteklemeliyiz.