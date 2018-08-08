Sosyal Medyanın Gördüğü En Faydalı Akım: Plogging

Dünyada yeni yeni ses getirmeye başlayan Plogging akımı, katılan kişilerin hem kalori yakmasını, hem de çevre temizliğine katkıda bulunmasını sağlıyor.

Sosyal medya, ilk defa güzel ve faydalı bir akıma ev sahipliği yapıyor olabilir. İsveç’te başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Plogging akımı, hem kişilerin daha hızlı kalori yakmasını sağlıyor hem de çevrenin temizlenmesine yardımcı oluyor.

Plogging akımı temel olarak aynı anda hem koşu yapıp hem de çevreyi temizlemek olarak tanımlanabilir. Elinde bir çöp poşeti ile koşuya çıkan kişiler, koşu yaptıkları sırada yerde buldukları plastik şişe, ambalaj gibi atıkları topluyorlar.

İsveç merkezli bir fitness uygulaması olan Lifesum’a göre Plogging, sıradan bir koşuya göre daha fazla kalori yaktırıyor. Nedeni ise Plogging yapan kişilerin atıkları toplamak için yere eğildiklerinde squat yapmaktan daha fazla kalori harcıyor olmaları.

Lifesum tarafından yapılan açıklamaya göre sıradan 30 dakikalık bir egzersiz, vücudun 235 kalori yakmasına neden oluyor. 30 dakikalık Plogging ise 288 kalori yaktırıyor. Fark küçük olsa da faydası sanılandan daha büyük.

Günümüz toplumlarının tüketime olan düşkünlüğü, her gün tonlarca atığın ortaya çıkmasına neden oluyor. Plogging, vücuda sağladığı faydaların yanı sıra çevre temizliğine de katkı sağlıyor. Çevrede de bizim yaşadığımızı düşünürsek bu fayda nihayetinde bize yarıyor.

Plogging’in dünya çapında tutan bir akım haline gelmesindeki en önemli nedenlerden biri de #plogging etiketi ile fotoğraf paylaşan kişilerin çoğunun fit bir vücuda sahip olması. ‘Başarılı’ sporcuların plogging yaptığını gören kişiler, akıma daha fazla destek veriyor.