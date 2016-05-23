Caner Erkin’i Instagram’dan Attığı Mesaj Yaktı

Beşiktaş’ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada hakeme yönelik ağır hakaretlerini Instagram mesajıyla teyit eden Caner Erkin, özür dilerken +4 maç cezası daha aldı.

Bazen iyi niyetli bir yaklaşımın bedeli tahmin ettiğinizden çok daha ağır olabilir. Caner Erkin’in başına kısmen de olsa böyle bir olay geldi.

Beşiktaş’ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada, arkası dönük halde koşan hakeme doğru ağır küfürler ettiği bariz bir şekilde belli olan Caner Erkin, Instagram’dan bir özür mesajı yayınlamış ve üzüntüsünü dile getirmişti. Peki bundan sonra neler yaşandı?

Zamanı biraz daha geri alalım. Caner Erkin, maç esnasında hakem Mete Kalkavan’a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç ceza alacaktı. PFDK, yalnızca TV görüntülerinden ceza veremediği için hakeme küfür ettiği bariz şekilde belli olan Caner Erkin’e ekstra bir ceza veremeyecekti. Fakat Instagram’dan bir özür mesajı yayımlayan futbolcu, PFDK’nın bunu ‘hakarete güçlü delil’ olarak saymasına sebep oldu ve +4 maç daha ceza aldı. Bu mesajı itiraf olarak kabul eden kurul, 5’e karşı 2 oyla Caner’e 4 maç daha ceza verdi.

Sonuç olarak milli futbolcu eğer özür dilemeseydi, yalnızca hakeme doğru yaptığı yumruk hareketi sebebiyle 2 maç cezayla kurtulacaktı.