Photoshop Kahramanı olarak anılan Çinli bir photoshop ustası, genç kızların ve erkeklerin dergilerde, gazetelerde gördükleri güzellik algısına kanmamaları için 'güzel' olarak paylaşılan fotoğrafların arkasındaki sırları ortaya çıkarıyor.

Dergilerde fotoğrafları yer alan kişiler, mükemmele yakın vücutları ve ciltleri ile çoğu kişiyi imrendirmekte ve kendine hayran bırakmaktadır. Fakat sokağa çıktığımızda bu kadar kusursuz yapıya sahip birilerini hiç göremeyiz.

Peki nerede bu ‘kusursuz’ görünümlü kişiler? Photoshop Kahramanı lakabı ile bilinen Çinli photoshop ustası Kanahoooo, herkesi kendine hayran bırakan kusursuz görünümlü kişilerin ‘güzellik’ sırlarını ortaya çıkarmaya karar verdi.

Kanahoooo yayınladığı fotoğraflar ile sizin benim gibi sıradan görünüme sahip kişilerin photoshop ile nasıl mükemmele dönüştürüldüğünü gözler önüne seriyor. Üstelik Kanahoooo yalnızca kadınların değil, yakışıklı sanılan erkeklerin de gizli numarasını su üstüne çıkarıyor.

İşte Kanahoooo ya da bilinen adı ile Photoshop Kahramanı’nın yayınladığı bazı öncesi/sonrası fotoğraflar: