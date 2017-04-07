NCL hastası olan minik Aras Büyüktanır’ın tedavi edilmesi için gereken 20 bin TL’lik açık, Amacı Olmayan Grup üyeleri tarafından yalnızca 12 saat içerisinde toplanarak Aras’ın babasının hesabına aktarıldı.

Sosyal medya bazılarımızın farkında olduğu, bazılarımızın ise büyüklüğünü hala tam olarak kavrayamadığı bir platform. Burayı genellikle video, fotoğraf, haber, ara sıra da mizahi paylaşımlar yapmak için kullanırız ama bu sefer çok daha anlamlı bir olaya sahne oldu.

Aydın’da yaşayan 3,5 yaşındaki Aras Büyüktanır, NCL (beyincik erimesi) isimli amansız bir hastalığa yakalandı. Tedavisini Adnan Menderes Üniversitesi’nde alan Arda’nın makine ile evinde tedavi edilmesi gerekiyordu fakat makineler, ailenin üstesinden gelemeyeceği bir fiyata sahipti. Toplam 28 bin maliyeti olan ve 8 bin TL’si devlet tarafından karşılanan bedelin geri kalan kısmını ise internetin komik fakat bir o kadar da duyarlı AOG üyeleri karşıladı.

Aşağıda yapılan paylaşımlardan da göreceğiniz üzere minik Aras’ın evinde tedavi olması için gereken rakam, AOG üyeleri tarafından 12 saatte fazlasıyla toplandı ve valilik tarafından gerekli izinlerin de alındığı Aras’ın babasının hesabına aktarıldı.

Ben de hem şahsım hem de Webtekno ailesi adına AOG’a bu kampanyalarından ötürü teşekkürlerimi iletiyor, minik Aras’ın da en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum.