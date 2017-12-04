Sosyal Medyanın Yeni Akımı: Görünmez Kutuya Basmak

Sosyal medya kullanıcıları bir akım oluşturmayı ve peşinden gitmeyi çok severler. Sosyal medyanın kullanıcıları peşinden sürüklediği yeni akım ise görünmez kutuya basmak.

Bazen yeni bir müzik klibindeki bir figür bazen ise viral olan bir video, sosyal medya kullanıcıları arasında bir akım başlatır ve kullanıcılar aynı konu üzerine videolar çekerler. Sizleri yeni akımla tanıştıralım: Görünmez kutuya basmak.

Yeni başlayan akım, daha öncekilerden biraz daha farklı. ‘Invisible Box Challange’ ya da diğer adı ile görünmez kutuya basma akımında dans eden kişiler önlerine sanki bir kutu koyuyorlarmış gibi yapıyorlar ve adeta görünmez bir kutuya basarak kutunun diğer tarafında geçiyorlar.

Her ne kadar kulağa kolay gibi gelse de görünmez kutuya başarı ile basmanın kolay olduğunu söyleyemeyiz. Zira paylaşılan videoların büyük çoğunluğunu başarılı değil başarısız adımlar oluşturuyor.

Eğer evde denemek isterseniz görünmez kutuya basmanız için bilmeniz gereken küçük bir ipucu bulunuyor. Öncelikle kutuyu gözünüzde canlandırmalısınız, fakat orada var olmadığını sakın unutmayın.

Ardından bir ayağınızı (zayıf olanı tercih etmeniz hareketi kolaylaştırır) gözünüzde canlandırdığınız kutunun üzerine koyun. Kutunun üzerinde duran ayağınız hareket etmeyecek şekilde yerde duran ayağınızı çember çizerek ileriye atın.

Görünmez kutuya basmadan önce hem başarılı hem de başarısız denemeleri izlemeyi unutmayın. Ayrıca denemelerinizi videoya çekerek yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.