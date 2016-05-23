Güzelliği nedeniyle ‘dünyanın en güzel araba tamircisi' olarak anılan Woods'un sosyal medyadaki takipçi sayısı hızla artıyor.

ABD'li bir model de olan Malorie Woods, pek de alışılmış olmayan bir iş yapıyor. Arabalara karşı tutkusu olan ve tamirciliğini de büyük bir keyifle yapan Woods, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla, tüm dünyadaki arabaseverlerin yakın markajı altında.

Instagram'da 40 binden fazla takipçisi olan Woods, cinsiyetçilik konusundaki tartışmalara yeni bir soluk getirerek klişeleri bir kenara atıp, güç gerektiren tamircilik işinde oldukça başarılı olduğunu da ortaya koyuyor. Hatta kendi sosyal hesabından, diğer araba tamircilerine meydan okurcasına, motor dişlilerinin arasında video paylaşımlarında bile bulunuyor.

Ayrıca Woods, Instagram'daki biyografisine göre, bir Ford Mustang GT ve Suzuki GSXR600 sürücüsü.