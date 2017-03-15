Hasta akvaryum balığına ait görüntüler, kalp eritecek düzeyde. Zavallı akvaryum balığının yaşaması için akıllara durgunluk veren bir fikir uygulandı.

Bazen en karanlık gecedeki bir ışık bile insanların umutlarını artırıyor. Küçük akvaryum balığının durumu da gökteki o gümüş ışık hüzmesini temsil ediyor. Sevimli akvaryum balığı bir mesane sorunu yaşadığı için sahibi, onu yerel bir akvaryuma götürdü.

Söz konusu mesane sorunu, parazitler ve bakteriler nedeniyle oluşuyor. Tedavisi pek mümkün değil, balık sonunda dengesini kaybediyor ve akvaryumun en tepesi ve dibi arasında hareket etmek zorunda kalarak bir yönden bir yöne sürükleniyor. Bazı durumlarda balık yan yüzme eziyetine uzun süre maruz kalıyor. Maalesef, sonunda zavallı balığın akvaryumun dibinde sıkışması mümkün olabiliyor.

Neyse ki dünyada hala çok iyi insanlar var. Akvaryumda çalışan Derek, sevimli balık için suya uygun bir çeşit tekerlekli sandalye geliştirdi. Derek'in geliştirdiği basit ama etkili araç, sempatik balığın düzgün yüzmesine olanak tanıyor. Derek “İnsanların depolarında kullandıkları hava yolu hortumlarını aldım ve balığın çevresine yerleştirdim. Bu yapıyı desteklemek için 'tekerlekli sandalye' görevi gören bazı valfler ekledim.” açıklamasında bulundu.

Derek'in arkadaşı Taylor Nicole Dean bir hayvanlarla ilgili videolar yayınlayan ve 300.000'den fazla takipçisi bir Youtuber. Dean, minik balığın görüntülerini yayınladığında sosyal medyada adeta bir patlama yaşandı. Gerek Twitter, gerek YouTube'da beğeni rekorları kırıldı. Bazı Twitter paylaşımlarını sizinle paylaşmak istiyoruz.