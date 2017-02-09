Trump’ın başkan olacağını 16 yıl önce tahmin ederek dünya genelinde konuşulan çizgi dizi The Simpsons’ın bu sefer de Trump’ın ölümünü öngördüğü iddia edildi.

Geçtiğimiz yıl ABD’de yapılan başkanlık seçimlerini Trump’ın kazanacağını 16 yıl önce yayınlanan bir bölümünde bilmesiyle dünyanın gündemine oturan Simpsonlar’ın (The Simpsons), bu sefer de Trump’ın öldüğünü öngördüğü iddia ediliyor.

Söz konusu konuyla ilgili yayınlanan bölümde Trump’ın öldüğü ve bir cenaze töreni düzenlendiği görülüyor. Kısa sürede binlerce kez fotoğrafın ise sahte olduğu ortaya çıktı. Muhtemelen Simpsons’ın son zamanlardaki kehanetlerinin doğru çıkmasından faydalanılarak yapılmış bi PR çalışması olduğunu söyleyebiliriz. Çizgi dizinin yetkilileri tarafından yapılan açıklamada da böyle bir bölüm üzerinde çalışılmadığı belirtildi.

Çizgi dizinin, Lady Gaga’nın Super Bowl’daki şovunu 5 yıl önce tahmin ettiği ortaya çıkmış, bununla ilgili gelişmelere şuradaki haberimizde değinmiştik. Dizi, ayrıca Star Wars film serisinin yeni bölümlerinin çekileceğini de bilmişti.