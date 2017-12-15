2 gün önce bir üniversitede yaptığı konuşmada sosyal medyanın toplumun dokusunu bozduğu görüşünü dile getiren eski Facebook yöneticisi, sözlerinin sadece bir firmaya yönelik olmadığını, bilakis Facebook'a aşık olduğunu söyledi.

Eski bir Facebook yöneticisi, sosyal medyaya karşı yaptığı acımasız çıkışı, nazik söylemlerle yumuşatmaya çalışıyor. Facebook’ta kullanıcı artışı biriminin başkan yardımcısı olan Chamath Palihapitiya, Stanford Graduate School of Business’te dinleyicilere yaptığı bir konuşmada “Sanırım toplumun çalışmasını sağlayan sosyal dokuyu parçalayan araçlar yaptık” demişti, yakın bir zamanda. Fakat yaptığı bu eleştiriye Facebook’un cevap vermesinden iki gün sonra, Perşembe akşamı, sözlerinden geri döndü.

Facebook’ta şöyle yazdı Palihapitiya “Yorumlarım önemli bir tartışmayı başlatmaya yönelikti, özel olarak bir firmayı hedef almıyordu. Hele ki aşık olduğum firmayı, asla.”

Palihapitiya, “Facebook’un dünyada iyilik için çalışan bir güç” olduğuna inandığını söyleyerek, Facebook’un kendi platformunu, bilgi kirliliği ve seçim kampanyalarına müdahale edilen bir ortam olmaktan uzak tutmak için gerçekten çaba sarf ettiğini düşündüğünü belirtti.

“Facebook, uzlaşma noktasında emsallerinden çok daha fazla gayret gösterdi. Kurumda bulunan ekip, gidişatı düzeltmek için ciddi adımlar attı” diyor Palihapitiya yazdığı mesajda.

Palihapitiya'nın firmada hisse sahibi olmamasına rağmen böyle davranması, enteresan bir tavır. Bilakis 6 yıldır orada çalışmıyor. Zaten Facebook’ da Palihapitiya’nın ilk eleştirisine karşılık olarak verdiği cevapta, bu noktaya işaret etmişti. Facebook yaptığı açıklama ile eski yöneticiden bu yana firmanın çok değiştiğini vurgulayarak, Palihapitiya’nın eleştirisini çürütmeyi hedefliyordu.

Facebook’un, platformun gençliğin beynini çürüttüğü düşüncesini taşıyan muhalifleri yatıştırmaya çalıştığı aşikar. Bu tip bir görüşü geçtiğimiz ay içerisinde Facebook’un ilk başkanı olan Sean Parker’ da dile getirmişti. Firma bugün yazdığı bir blog mesajında, sosyal medyanın üzerimizdeki etkilerini daha iyi anlamak için uzmanlarla çalışmalar yürüttüğünü ve araştırmalar için yatırım yaptığını belirtti.