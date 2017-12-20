Kuşlar Konmasın Diye Ağaçlara Dikenler Yerleştirildi

İngiltere'de bir ev sahibi, kuşların ağaçlara konarak arabasını pisletmesini engellemek için ağacın dallarına dikenler yerleştirdi. Bu anlam verilemez davranış, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bazı insanlar hayvanları sevmezler. Kokusu, görüntüsü, sesi ya da farklı sebeplerden dolayı hayvanlarla etkileşime girmekten kaçınırlar. Her ne kadar hayvanseverler için bu durum anlaşılamaz olsa da saygı duymaktan başka yapılabilecek bir şey yok.

Fakat hayvanları sevmemek, kimseye onlara zarar verme hakkı tanımaz. Ne yazık ki bu bilgi herkes tarafından anlaşılamıyor, tıpkı İngiltere’de olduğu gibi. Bristol kentindeki bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan fotoğraf, hayvanseverler tarafından büyük tepki aldı.

Bir ev sahibi, bahçesindeki otoparkın üzerindeki ağaçlara kuşların konmasını engellemek için ağaçlara kuş engelleyici dikenler monte etmiş. Bu dikenler sayesinde ev sahibi çok değerli arabasını kuşların pisletmesinden korumuş oluyor.

Kendisi için bir sıfat bulamadığımız ev sahibinin bu aşırıya kaçan hareketi, Twitter’da büyük ses getirdi. Fotoğraf 6000 üzerinde kullanıcı tarafından paylaşıldı ve 1000’e yakın eleştirel yorum aldı.

Konu ile ilgili konuşan bir siyasi partinin yerel meclis üyesi Paula O'Rourke, 'yasalar gereği kişinin mülkiyeti içinde ağaçlara engelleyiciler koyma hakkı bulunuyor' dedi. Yine de konuyu meclise taşıyacağını belirten O'Rourke, izin verilse de verilmese de bu yapılanın utanç verici olduğunu söyledi.