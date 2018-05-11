Bir süredir Türkiye'nin hem görsel, hem yazılı basınında konuşulan Çorum'da mezarlıkta ağlayan kız olayı, aydınlığa kavuşmuş olabilir.

Çorum'daki Ulu Mezarlık bölgelerinde dolaşarak haftanın muhtelif günlerinde bir mezarın başına gelip hem konuşan hem de ağlayan gencin bulunduğu iddia ediliyor. Görevlilerin birçok kez seslenmeleri sonucunda kaçarak bölgeden uzaklaşan kızın emniyet güçlerince evinde bulunduğu iddia edildi.

İlk olarak 26 Nisan tarihinde görevlilerce fark edilen, bunun ardından takip eden 4 gece boyunca mezarlığa gelerek ağlayan Çorumlu kızın evinde bulunarak, ruhsal durumu nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı iddia edildi. Tedavinin ardından emniyet güçlerince sorgusu alınan genç kızın, sürecin ardından yakınlarına teslim edildiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde polisin mezarı gören bir ağaca kamera yerleştirdiği, buna rağmen 1 Mayıs gecesi polisin elinden kaçan kızın bir daha mezarlığa gelmediği konuşuluyordu. Tabii gecenin bir vakti, kelli felli insanların dahi mezarlığa gitmekten pek haz almayacağını düşünürsek bunu süreklilik arz edecek biçimde yapan bir kızcağızın, psikolojik sorunlarının kısa sürede tedavi edilebilecek bir şey olduğunu düşünmek oldukça güç.

Geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan ve ekibi de mezarlıkta pusuda beklemiş ve herhangi bir sonuç alamamıştı. Bu bağlamda konuya dair önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler ortaya çıkabilir.