Çocukluğumuzun rock yıldızı Avril Lavigne, dinlemeyenlerin bile tanıdığı 2000'li yılların en hızlı yükselen isimlerindendi. İddalar ise kendisinin 2003 yılında intihar ettiği yönünde.

Sosyal medyada neredeyse her gün bir ünlü simanın ölmüş olma ihtimali konuşulur ve gündem olur. Ancak bu kez durum biraz daha farklı ve sağlam bir teori üzerine kurulmuş: Çocukluğumuzun yıldızı Avril Lavigne, aslında 2003 yılında öldü ve o zamandan beri gördüğümüz kişi ona ikizi kadar benzeyen Melissa Vendella’ydı.

Peki yukarıda gördüğünüz gerçek Avril gibi şarkı söylemeyi Melissa nasıl öğrendi? İşte işler bu noktadan sonra ilginçleşmeye başlıyor.

Avril ve Melissa benzerliklerinden dolayı Avril’in ölümünden önce çok iyi arkadaş oldular. Yıl 2003 olduğunda Avril, çalkantılı hayatında bir darbe daha yedi ve çok sevdiği büyük babasını kaybetti. Durumun ağırlığı kaldıramayan Avril kendi canına kıydı ve durumun ardından ailesi yas tutmak isterken, o zamanlar zirvede oluşu Avril’in plak şirketini harekete geçirdi. Avril’in başarısını sürdürmek amacıyla benzeri Melissa’yı eğitip aynı başarıyı sürdürdüler. O günden bu yana Avril’in öldüğüne dair iddiaların da ardı arkası kesilmedi. Ta ki aşağıdaki gibi dikkatlerden kaçan şeyler fark edilene kadar:

"Magazinden kaçmak için işe aldığı dublörü; soldaki Avril, sağdaki Melissa"

Böylece tam zamanlı Avril olarak yaşamaya başlayan Melissa’nın eski yaşantısını nasıl terk ettiğine ilişkin ortada bir şey yok. Ancak ölümünden hemen önce kaydettiği stüdyo albümünü piyasaya sunmak ve zaten yeni yükselişe geçip bir anda zirveye oturan Avril’ı efsaneleştirmek gerekiyordu.

Şimdi de iddialara ilişkin göze çarpan tespitleri sunalım:

"Avril kırmızı halıda her zaman pantolon giyerdi. Elbise dönemi 2003'te sonra başladı"

"Doğum lekeleri ispatı"

"Çene hatlarına bakın, ilk fotoğraflar Avril (2002), ikincileri ise Melissa (2014)"