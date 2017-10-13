Sosyal Medyayı Sinir Krizine Sokan Troll Matematik Sorusu!

İnternet, kendimizi farklı alanlarda deneyebileceğimiz binlerce soru ve sorunla dolu. Özellikle sosyal medyada zaman zaman viral olan matematik soruları, yüzlerce insanın tartışma konusu olabiliyor. Ancak bu kez durum diğerlerinden biraz farklı.

Twitter’da ilgi gören bir şeyin viral olmamak için nedeni yoktur. İnsanlar, konuşacak şeyleri kalmadığında tartışmak isterler ve tartışmak için gerekli argüman arayışına girerler. İşte sosyal medya bu konuda fazlasıyla argüman sunuyor.

Bir tweet ile ortalığı karıştıran matematik sorusu, yüzlerce insanın sinir krizi geçirmesine neden oldu:

Soru şu şekilde:

“120 kişilik bir orkestranın, Beethoven’ın 9. Senfoni’sin çalması 40 dakika sürüyor. O halde 60 kişilik bir orkestranın aynı senfoniyi çalması ne kadar sürer?”

Yüzlerce insan bu soru üzerine fikir yürütmeye başladı. Kendilerinden emin olanlar ve bunun bir tuzak olduğunu savunanlar birbirine girdi:

"Bu soru, 'Bir kadının bebeği olması için 9 ay gerekiyorsa, iki kadının bebeği olması için ne kadar süre gerekir?' gibi olmuş"

"İki seçenek var: Ya bir mantık tuzağı ya da yazarı gerçek bir embesil"

"Şu anda çok sinirliyim. Bu soru lanet günümü mahvetti"

Sonuna sorunun yazarı olan öğretmen ortaya çıktı ve tüm sayfanın görüntüsünü paylaşarak itirafta bulundu. İlk tweet’te görünmeyen sayfanın üst kısmında bu sorunun bir troll olduğunu belli eden açıklamalar vardı.

"Bunu ben yazdım! Nereden buldunuz??? Nottingham/İngiltere'de matematik öğretmeniyim. Bunu 10 yıl önce yazmıştım. İşte tam haliyle orijinal sayfa"

İngiliz matematik öğretmeninin 10 yıl önce yazdığı bu sorunun şaşırtmacası, bir orkestranın kaç kişi olursa olsun 9. Senfoni’yi aynı sürece çalacak olması. Hatta evinizde oturup tamamını flütle çalmaya çalışsanız bile süre değişmez. En nihayetinden müzisyenler birer musluk, senfoni de bir havuz değil.