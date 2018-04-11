Bildiğiniz gibi hepimiz farklı kişilik ve duygulara sahibiz. Hepimiz hayata birer renk katarız ancak öyle bir kişilik tipi var ki yaratıcılıkları, kendini beğenmişlikleri, mükemmeliyetçilikleri ve duyarsızlıkları ile hepimizden ayrılırlar.

Toplumda nadir olarak görülen INTJ kişilik tipine sahip insanlar, muhtemelen çoğunluğumuzdan daha farklıdır. Bu iyi midir kötü müdür bilinmez ancak bu kişilik türü genel olarak mikrokozmoz’a benzetilir. Belki de yeni duyduğunuz bu tip insanlar, kafalarında her şeyi oturtmuş ve sezgileri üzerine dayanarak yaşarlar. Bu sebeptendir ki, problem çözerken lineer bir çizgi çizmek istemezler.

Kafalarında bin bir türlü çözüm ve analizi bulunduran INTJ’ler için sorun çözmek ve olaylardan çıkış yapmak oldukça rahattır. Oldukça zeki olan bu insanlar için her şey yerli yerindedir ve halledilemeyecek hiçbir durum ve olay yok gibidir. Ta ki yeni bir bilgi edinene kadar.

INTJ’ler için yeni bir bilgi edinmek oldukça zordur. Yeni bir bilgi ile tüm işleyişin bozulabileceğine inanan kişiler, bu durumda adeta kaçacak yer veya kafalarını gömebilecek bir kum ararlar. Kadınların %0.8’inde görülen bu karakter tipi, kimi zaman büyük adaptasyon sorunlarına neden olur.

Diğer bir yandan INTJ kişiliğe sahip olan insanlar hem hayalperest, hem kararlı, öte yandan hırslı farklı bir bakış açısıyla bakılacak olursa da kendilerine özel ve şaşırtıcı derecede meraklıdırlar ancak gelin görün ki çoğu zaman enerjilerini israf etmek istemezler. Peki konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Daha önce hiç INTJ kişiliğe sahip olduğunuzu düşündünüz mü? Ya da yazıları okuduktan sonra bu özellikler siz bir yerden tanıdık geldi mi?