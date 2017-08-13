SoundCloud’un Yeni Yönetim Kadrosu Belli Oldu!

Bu ayın başındaki söylentilerdeki gibi, SoundCloud resmen Raine Group ve Temasek'ten yatırımlar aldığını doğruladı. Şirket, bir blog yazısında yatırımları belirtti. Aynı zamanda eski Vimeo yöneticisi Kerry Trainor'un CEO olarak şirketi devralacağını da açıkladı.

SoundCloud kurucusu Alexander Ljung blog yazısında, bunun şirketin en büyük finansman dönüm noktasını işaret ettiğini ve SoundCloud'un güçlü ve bağımsız bir şirket olarak burada kalacağı anlamına geldiğini açıklıyor. Şirket, “Yatırımcılarla birlikte Raine Grubu ve Temasek'i SoundCloud tarihinde en büyük finansman turunu tamamladıklarını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu finansman, SoundCloud'un güçlü ve bağımsız kalması demektir. Dediğim gibi SoundCloud burada kalacak.” dedi.

Yatırımların bir parçası olarak, SoundCloud iki eski Vimeo yöneticisine yetenek katıyor. Mike Weissman baş işletme görevlisi olurken, Kerry Trainer CEO'ya katıldı. Daha önce CEO unvanını alan Ljung ise şirkette Yönetim Kurulu Başkanı olarak kalacak.

“Kurucunun, CEO'nun ve Başkan'ın rollerini dengeleyen on yılın ardından CEO'nun Başkan ve uzun vadedeki rolüne tam olarak odaklanmamı sağlamak için CEO'yu Kerry'ye teslim etmesinden dolayı çok heyecanlıyım. Bu, biliyorum, on yılların gelmesi için bizi daha da büyük ve güçlü bir takım haline getiriyor.”

SoundCloud'un mücadeleleri son aylarda kamuoyuna duyuruldu. Bir satın alma söylentileri piyasaya sürülürken, şirket geçtiğimiz günlerde bağımsızlığını sürdüreceğini taahhüt ederken, kısa bir süre önce personelinin yüzde 40'ını işten attı. Bununla birlikte, Raine Group ve Temasek'in SoundCloud'dan aldığı yatırımlar bağımsız kalacak.