SoundCloud Deneyiminizi Katlayacak 3 Kullanışlı Uygulama!

SoundCloud, rakipleri ile mücadelede fazlası ile geri kalsa da ücretsiz müzik dinlemek isteyenler için hala YouTube'dan en iyi servistir. Üstelik bazı yardımcı uygulamalar ile SoundCloud deneyiminizi üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

SoundCloud şüphesiz ki Spotify ve Apple Müzik gibi servislerin çok gerisinde kaldı. Fakat ücretsiz olarak çevrimiçi müzik dinlemek için en iyi hizmetlerden birini verdiği de tartışılmaz bir gerçektir.

SoundCloud’ın popüler müzik servislerine göre en büyük avantajlarından biri de yardımcı uygulamalar ile geliştirilebiliyor olmasıdır. Aşağıdaki ücretsiz uygulamalar ile daha iyi bir SoundCloud deneyimine erişebilirsiniz.

1- Auryo (Windows, Mac, Linux)

SoundCloud’ın en büyük eksiklerinden biri de kendine ait bir masaüstü medya oynatıcısına sahip olmamasıdır. Auryo uygulaması bu eksiği kullanışlı masaüstü istemcisi ile kapatıyor. Auryo ile müzik listelerimize erişimimiz bulunsa da onları düzenleyemememiz uygulamanın tek eksiği olabilir.

2- Noise Supply

Noise Supply ile sonsuz bir müzik listesine sahip olabilirsiniz. Yalnızca bir şarkı, tür ya da sanatçı adı girmeniz yeterlidir. Noise Supply, bir şarkı bittiğinde girdiğiniz anahtar şarkı, sanatçı ya da türü temel alarak yeni bir şarkıyı oynatmaya başlar.

3- Sound Wall

Bazı kişiler şarkıların orijinalleri kadar cover’larını da dinlemeyi severler. Sound Wall, cover sevenler için muhteşem bir sitedir. Arama motoruna cover’ını dinlemek istediğiniz şarkıyı yazın ve aratın. Karşınıza 6 farklı görsel çıkacak. Fare imlecini hangi görselin üzerine götürürseniz o cover oynatılacak.