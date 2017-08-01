SoundCloud için Artık Tek Çare Satış!

Amatör müzisyenlerin göz bebeği SoundCloud ne yazık ki rekabet ile baş edemediği için satılmanın eşiğine geldi.

Zaten uzun zamandır zor günler geçiren şirket işten çıkarmalar ve ekonomik zorluklarla uğraşıyordu. Yakın zamanda yapılan duyuruda şirket, hisselerin satışı için yapılan görüşmelerde son aşamaya gelmek üzere.

Amatör sanatçıların sesini duyurması için büyük bir fırsat olan SoundCloud, amatör sanatçılara verdiği önemden dolayı rakipleri kadar geniş bir portföy oluşturamayınca zor günler de gecikmedi. Geçtiğimiz günlerde 173 kişinin işine son veren şirketin yaptığı bu hamle de yaşadığı sıkıntıların içinden çıkması için yeterli olmamıştı.

Kısa zaman önce Spotify tarafından 1 milyar dolar teklif edilen, Google tarafından da 500 milyon dolar ile pazarlığa başlayan SoundCloud, bunlar hariç iki yatırım şirketiyle görüşmelere başladı. Kısa zaman içinde satışı gerçekleşecek gibi görünen SoundCloud'un hangi yatırımcıya hangi fiyattan satılacağı konusunda da merak artıyor.