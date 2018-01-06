SoundCloud'un Yeni Sorunlu Yayın Formatı Nasıl Düzeltilir?

SoundCloud kısa süre önce 128 kpbs mp3 yayın formatından, 64 kpbs Opus yayın formatına geçti. Çoğu insana göre bu yeni format sorunlu. Peki nasıl düzeltilir?

SoundCloud yakın bir zamanda yayın formatını değiştirdi. Özellikle de müzik üreten kişilerin yakından takip ettiği eski bir mecra olan ve son dönemlerde popüleritesini biraz kaybetse de, kendi kitlesini korumaya devam eden müzik paylaşım platformu, bu format değişikliğinden ötürü internette bir süredir eleştiriler alıyordu. "Direct" lakaplı SoundCloud müzisyeni Joseph Lyncheski tam da bu soruna yönelik bir tarayıcı eklentisi geliştirdi.

SoundCloud aslında bugüne kadar 128 kpbs Mp3 formatıyla yayın yapıyordu. Yakın bir zamanda da 64 kpbs Opus formatında müzik yayını yapmaya başladı. Platformun kulağı gelişmiş kullanıcılarına göre ise, SoundCloud bu format değişikliğini yaptıktan sonra, dinlenen müzikte belirli takılmalar ve seste belirli bozulmalar oluşmaya başladı. Ancak Lyncheski'ye göre bu normal müzik dinleyicisinin kolaylıkla farkedebileceği bozulmalar değil.

Ancak SoundCloud son dönemlerde zaten profesyonel anlamda müzik üreten bir kitleye hitap etmeye başlamıştı. Bu yüzden de bu sorunu aslında çok basit bir şekilde ele alan bir eklenti geliştiren Lyncheski'nin, geliştirdiği eklentiyi Firefox veya Chrome tarayıcınıza kurduğunuzda müzik yayınını 64 kpbs Opus formatından, geri 128 kpbs Mp3 formatına çekiyor. Bu sayede eklenti aslında büyük bir sorunu da çözmüş oluyor.

Eğer format sorunundan şikayet edenlerdenseniz, Lyncheski'nin geliştirdiği eklentinin Firefox tarayıcı için olan versiyonunu buradan, Chrome için olan versiyonuna ise buradan ulaşabilirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? SoundCloud'da müzik dinlerken bu sorun sizi de rahatsız etti mi?