'South Park: The Fractured But Whole' Switch'e Yok!

Milyonları peşinden koşturan serinin yeni oyunundan haberler var.

South Park’ı izlemese bile bilmeyenlerin sayısı oldukça azdır. Sistem eleştirileri ve zekice göndermeleri ile yerinde abartılmış komedisi yıllardır çok geniş bir hayran kitlesine sesleniyor. Böyle bir yapımın haliyle onca alanda temsil edilmesi çok normal.

Hal böyleyken yapımcıları bu beklentiyi karşılamak için yeni bir oyun için kolları sıvamış South Park: Fractured But Whole yapımıyla sevenleri mutlu etmişti. Stick of Truth ile oldukça eğlenceli ve seslendirmeleri muhteşem olan bir oyunun ardından gelen The Fractured But Whole, fazlasıyla heyecan uyandırıyor.

Bu yıl PlayStation 4, Xbox One ve PC’ye gelecek oyun ne yazık ki yeni konsol Nintendo Switch için yayınlanmayacak. Nintendo severler o muzip şakaları oyunda yapmaktan mahrum kalacak gibi gözüküyor.

Doğal olarak yapımın taraftarları, “Kırık Ama Bir Bütün” oyununun -ki South Park’ı bilirsiniz- yatay çizimler ve basit grafikler kullanmasına rağmen neden Switch platfomuna yayınlamadığını merak ediyorlar. Nintendo sistemleri genellikle PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarındaki kadar etkin grafik işlemcisi içermediğinden belkide oyunda görselliğin biraz üst düzey tutulacağını söyleyerek bu kararın altındaki sebebi anlayabiliriz.

An itibari ile yapımcılardan en net açıklama kesin bir dille Switch için oyunun piyasya çıkmayacağı yönündeydi. Ancak South Park taraftarlarının yüzünü güldürecek bir hareketle sonradan oyun Nintendo’nun yeni platformuna gelebilir. Heyecanla takip ediyoruz!