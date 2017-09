South Park'tan Amerika'daki Irkçılık Olaylarına Gönderme!

Önümüzdeki ay piyasaya çıkacak South Park: The Fractured but Whole oyununda zorluk seviyesini, karakterin cilt tonuna göre seçiyorsunuz. Karakteriniz ne kadar koyu tenliyse o kadar zor bir oyun sizi bekliyor.

South Park izleyenler bilir ki yazar Trey Parker ve Matt Stone, toplumsal olayları ve siyasi gelişmeleri eleştirmekten asla çekinmezler. Görünüşe göre Ekim ayında çıkması planlanan South Park: The Fractured but Whole oyununda da bu durum değişmeyecek.

Eurogamer, oyunda çok ilginç bir detay keşfetti. Görünüşe göre oyun Birleşik Devletler’de yaşanan ırkçılık olaylarına ince bir eleştiri yapmış. Oyunda aldığınız karakterin cilt tonu koyulaştıkça zorluk seviyesi artıyor ve Eric Cartman yüksek sesle ‘’Endişelenme, bu savaşı etkilemez. Sadece hayatının geri kalanındaki her şeyi etkiler.’’ diye sesleniyor. Aşağıdaki videoda 5:40’da zorluk seviyesi seçimini görebilirsiniz.

Ayrıca oyun içinde okul danışmanı Bay Mackey, Truth'un hangi cinsiyette olduğunu seçmesini istiyor. Oyunu oynayanlar kız seçeneğini seçiyor ve danışman Truth'un ailesini arayarak onun her zaman kız mı yoksa bir transeksüel mi olduğunu soruyorlar. Daha önceki oyunlarda yalnızca kız mı erkek mi olduğu soruluyordu. Bu sahneyi de aşağıdaki video’nun 44. dakikasında izleyebilirsiniz.

Oyunlarda toplumsal olayların eleştirilmesinin güzel ve dikkat çekici bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bizim gibi eleştiriye kapalı toplumlarda bu tarz içerikler daha fazla ilgi çekebiliyor.

South Park: The Fractured but Whole daha önce birkaç kez ertelendi. Şu an için oyunun 17 Ekim'de piyasaya sürülmesi planlanıyor.