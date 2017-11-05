Sovyet Zaman Kapsülü Açıldı (İçinden Ağır Fütürizm Çıktı)

1967 yılında Sibirya'da Novosibirsk kentinin kültür merkezine yerleştirilen zaman kapsülü açıldı. Kapsülden Soveytler Birliği halkının fütüristik düşüncelerinin yer aldığı 3 sayfalık bir mektup çıktı.

Tarihler 1967 yılını gösterdiğinde Ekim devriminin üzerinden 50 yıl geçmişti. Sibiryalı komünistler devrimin 100. yılında açılması için Sibirya'da Novosibirsk Kültür Merkezine retro-fütüristik bir zaman kapsülü yerleştirdi. Sovyetler Birliği bilindiği üzere fütürizmin merkezlerinden birisiydi ve orada yaşayan komünistler de bu akıma uyarak bir mektup kaleme almışlardı.

Ancak, mektubu yazanlar bugünleri görebilseler büyük hayal kırıklığına uğrarlardı. Zira devrimin 100. yılında açılması planlanan mektupta Sibiryalı komünistler, Ay'ın keşfedildiğinden ve Mars'a insanlı bir iniş yapıldığından bahsediyorlardı. Bu da yetmezmiş gibi Dünya'nın ustalıkla donatıldığını düşünüyorlardı.

Sibiryalı komünistlerin gelecek tasavvuru kısmen gerçekleşti ancak onların düşünceleri kadar ileri gidilemedi. Ay'da bir adım atıldı ve Mars'a insansız araçlar gönderildi. Ama ikisiyle ilgili birçok film yapıldı. Mektupta başka neler yazıyordu biraz daha inceleyelim isterseniz.

"Biz, diğer, dünya dışı medeniyetlerin temsilcileri ile kültürel ve bilimsel işbirliğine ilişkin görüştüğünüzü düşünüyoruz" ifadeleri mektunun anafikrini oluşturuyordu. Bununla birlikte mektubu yazanların düşünmediği hatta belki gerçek olmasını dahi istemedikleri bir şey daha vardı: komünizmin çözülüşü...

Zira bunu bir cümleyle şöyle belirtmişlerdi: "Biliyoruz, zamanımız ilginç, ama sizinki daha ilginç. Komünizmi kurduk ve siz komünizm altında yaşıyorsunuz." Kapsülün açılış töreninde mektubu yazanların anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve kimse onların komünist hayallerini parçalanmış gerçekler olarak görmedi. Siz ne düşünüyorsunuz, komünist Sibiryalıların hayallerinin gerçek olmasını ister miydiniz?

