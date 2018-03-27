Fransız Bahisçi, 1.5 Milyon Euro'luk kuponu Moussa Sow'un attığı golle yatınca konuyu mahkemeye kadar taşıdı. Bu ilginç hamle, dünya spor basınında büyük bir yankı uyandırdı.

Bir Fransız bahisçiye 1.5 Milyon Euro’ya mal olan maç mahkemelik oldu! 14 maçlık bir seride yaptığı tahminlerin 13'ünü doğru tutturan bahisçi, müthiş bir sevinç ile son maçının da bitmesini bekliyordu ki maçın 90. dakikasında Fenerbahçe’den tanıdığımız, şimdinin Bursasporlu futbolcusu Moussa Sow devreye girdi. Bir son dakika golü ile Fransız bahisçinin hayallerini yerle bir etti ve ev sahibi ekip maçı 1-0 kazandı. Fakat buraya kadar normal olan olaylar, ertesi gün golün aslında ofsayt olduğuna dair tartışmalar neticesinde ilginç bir hal aldı.

Gervinho: Pozisyon Ofsayttı

Senegalli forvetin pozisyonu için Le Parisien 'Açık ofsayt' diye yazarken, AFP 'Beklenmedik, haksız galibiyet' ifadelerine yer verdi. Pozisyonun içindeki isimlerden olan ve golün asistini yapan Gervinho, ertesi gün bir itirafta bulunarak "Evet sanırım pozisyon ofsayttı, ancak önemli olan maçı kazanmamızdı" dedi.

Fransız Bahisçi, ilk olarak konuyla ilgili Lille yöneticilerine başvurdu ve konuyla ilgili şikayetini dile getirdi. Fakat bir sonuç alamadı. Olayın üzerinden uzun yıllar geçmesinin ardından, o kupon hala içinde yara olan Fransız, içindeki son ukteyi de kullanarak bir spor avukatı olan yakın arkadaşına danıştı.

Dava Yargıtaya Kadar Gitti

İşin ilginç tarafı Fransız Bahisçi, bu 1.5 Milyon Euroluk davayı maçın hatalı karar veren hakemine değil, golü atan Moussa Sow ve Lille takımına açmayı daha adaletli gördü.



Eski Fenerbahçeli, şimdinin Bursasporlusu Sow, bu golü arkadaşlarıyla ‘Timsah Yürüyüşü' yaparak kutlamıştı.

Yargı sürecinin, futboldaki bahis olaylarına dair bir çok şeyin seyrini değiştirmeye emsal oluşturma ihtimali bulunmasından dolayı, konunun futbol kamuoyu tarafından yakından takip edildiği belirtildi.