Soy Ağacı Sorgulamadan Sonra Yeni Hizmet: Şehit Sorgulama

Geçtiğimiz haftalarda ülke gündemini oldukça meşgul eden ve sonunda sorunsuz bir biçimde hizmete açılan Alt-Üst Soy Ağacı Sorgulama sonrasında yeni bir hizmet başladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından hizmete açılan Şehit Sorgulama sayesinde, ailenizde daha önce şehit düşen olup olmadığını sorgulayabiliyorsunuz. Daha doğrusu sistem kilitlenene kadar sorgulayabiliyordunuz ama an itibarı ile yoğun talep sonrası MSB'nin sitesine dahi erişim sağlanamıyor.

Sistem tekrar erişilebilir olduğunda, Osmanlı'nın yıkılış döneminden günümüze değin herhangi bir savaşta şehit düşen yakınlarınızı görebileceksiniz. Milli Savunma Bakanlığı'nın 'Şehit Tespit Projesi' kapsamında, 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp Savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen kişiler öğrenilebilecek.

Eğer ki sisteme giriş sağlamayı denemek isterseniz, MSB'nin sitesine buraya tıklayarak erişmeyi deneyebilirsiniz. Biz bu haberi girerken henüz siteye giriş sağlanılamıyordu ve giriş yapanları "Hizmet iyileştirme çalışmaları sebebiyle sorgulama sayfası geçici olarak kapatılmıştır." uyarısı karşılıyor." Bununla birlikte gerekli teknik sorunlar giderildikten sonra sorgulama ekranı yeniden aktif olacaktır diye umut ediyoruz.