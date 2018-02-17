Soy Ağacını Öğrenenler Çifte Vatandaşlık Kovalıyor

Geçtiğimiz haftalarda kullanıma açılan "soy ağacı sorgulama sistemi" yoğun bir şekilde kullanılmaya devam ediliyor. Birçok kişi tarafından elde edilen bilgiler goy goy malzemesi olarak kullanılsa da bazı yurttaşlar kökenlerinin bildiklerinden farklı olduğunu gördü. Özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerden geldiğini öğrenen yurttaşlar, çifte vatandaşlık için harekete geçti.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, "soy ağacı sorgulama sistemi" ile göçmen olduğunu öğrenen yurttaşlar çifte vatandaşlık için harekete geçti. Mübadale anlaşması sebebiyle Yunanistan'dan geldiklerini öğrenen yurttaşlar herhangi bir başvuruda bulunamazken Bulgaristan, Bosna-Hersek, Makedonya ve Romanya'nın çifte vatandaşlık verdiği belirlendi. Bunun yanı sıra atalarında "Yunanistan kimliği" olan kişilerin vatandaşlık alabileceği de belirtildi.

Çifte vatandaşlık almak isteyen kişilerin, şahsen ya da bu işi yapan hukuk büroları aracılığıyla ülkelerin Adalet, Dışişleri ya da İçişleri Bakanlıkları'na veya konsolosluklarına başvurması gerekiyor. Bununla birlikte başvuru belgelerinin tercüme edilmiş ve noter tarafından onaylanmış olması isteniyor.

Bulgaristan göçmeni olduğunu öğrenen kişilerin Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na bağlı çalışan, Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapmalarının gerektiği belirtiliyor.Dedelerinin Romen ve Boşnak olduğunu öğrenen vatandaşlar ise Bosna Hersek ile Romanya vatandaşlığı alabilmeleri için bu durumu kanıtlayan belgelerle ilgili konsolosluklara başvuracaklar. Makedonya vatandaşlığına başvurmak isteyenler ise gerekli evrakları tamamladıktan sonra İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapabiliyor. Vatandaşlık başvurusu reddedilen kişilerin, ilgili ülkede dava açma hakkı var. Bu kişilerin uluslararası platformlarda ya da Türkiye’de dava açma hakları bulunmuyor.