Amerika'daki ABC adlı Televizyon Kanalındaki bir programda yapılan gaf, Twitter alemini birbirine kattı.

Televizyon programlarında birçok utandıran an görüyoruz. Diğer ülkeler gibi Türkiye'de de televizyon kanallarında sadece reyting uğruna birçok yapılan saçmalıkları ve insana başkasının adına utanmayı yaşatan sahneleri izliyoruz. Ancak geçenlerde ABC adlı Amerika kanalında yapılan bu büyük gaf üzerine utanmak ne kelime; İnsanın birkaç dakika boyunca boşluğa bakmasına sebep oluyor.

The $100,000 Pyramid adlı programın konsepti, bir ünlü ve bir katılımcının ortak olduğu yarışmada birbirine ipucu vererek kazanmaya çalışmaktan oluşuyor. Bu bölümde de Evan adlı bir yarışmacı, ünlü aktör Tim Meadows'a ipuçları vererek soyadı Obama olan insanları saymasını sağlaması gerekiyordu. Ancak Evan Barack veya Michelle demek yerine derin bir nefes alıp "Bin Ladin" demeyi tercih etti

Yarışmacı Evan, yaşadığı bu talihsiz sahneden sonra Twitter'da birçok açıklama yaptı. Yaptığı gafı hayatının en utandırıcı anı olarak tanımlayan Evan Kaufman, çok yorgun ve kafasının karışık olduğunu söyledi. Yaptığı bu açıklamalara rağmen aldığı yorumlar nedeniyle hala utançtan kurtulamadığını tahmin ediyoruz.