Soyağacı E-Devlet’e Kolay Kolay Aşılamayacak Bir Rekor Kırdı

Soyağacı uygulaması, ilk gün kitlenerek kırılan rekorun ardından çok daha fazla kullanıcı sayısına ulaşarak rekorunu geliştirdi.

Dijital araştırma ve teknoloji şirketi Gemius, son dönemde Türkiye’nin en popüler konularından biri olan soyağacı sorgulaması hakkında çok önemli veriler paylaştı. Nüfus Müdürlüğü’nün soyağacı hizmetini E-devlet üzerinden sunmaya başladığı gün sitenin kitlenmesine yol açan 3-4 milyon arası kullanıcının ardından E-Devlet’in farklı bir rekor daha kırdığını açıklayan Gemius, 15 Şubat’ta kullanıcı sayısının 6.1 milyon kullanıcı sayısını gördüğünü açıkladı.

Bir önceki gün 1.5 milyon olan E-devlet kullanıcı sayısı, soyağacı hizmetinin bu sefer kontrollü olarak yayınlanması ardından dörde katlanarak 6 milyon barajını geçmeyi başardı. Bu günün ardından 3 gün boyunca 6 milyon civarında kullanıcı ağırlayan E-devlet, daha sonrasında yeniden yavaş yavaş eski günlerine dönmeye başladı. Site, şu sıralar günlük aşağı yukarı 1 milyon kullanıcı tarafından ziyaret ediliyor.

Soyağacı hizmetinin sunulduğu ilk gün 3 milyon kullanıcıyla kitlenen E-devlet, bundan sonra bu şekilde ilgiyle karşılaşacak durumlardan önce daha temkinli olacaktır. Interaktif Reklamcılık Derneği(IAB) adına Gemius tarafından hazırlanan bu analiz, E-devlet için için önemli bir kaynak olabilir. Sitenin 6 milyon kişiye ulaşması, gelecekte de benzeri sıçrayışlar yaşanabileceğini gösteriyor.

3 milyonda kitlenen site 6 milyonda nasıl kitlenmedi?

Bir internet sayfasına kaç kişinin girdiği önemli değildir. Asıl önemli olay, anlık olarak kaç kişinin girdiğidir. 3 milyon kullanıcıya ulaşıldığı ilk gün, anlık olarak çok daha fazla kişi vardı ve bu durum sistemleri kilitledi. 6 milyon olan günde ise, E-devlet bir kontrol mekanizması koydu. Örneğin sitede 1 milyon kişi bulunuyorsa yeni birinin girmesi için beklemesi gerekiyordu. Bu sistem sayesinde E-devlet bu kadar kullanıcıyı kaldırabildi.