İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, aşırı yoğunluktan dolayı Alt-Üst Soy Sorgulama Uygulaması’nı geçici olarak durdurdu. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner konu hakkında, ''Günlük kota açacağız. Vatandaş sabretsin. Anne - babalarıyla daha çok konuşsunlar'' dedi.

Geçtiğimiz gün "Türkiye.gov.tr" üzerinden bir çok vatandaşlık işlerinin yürütüldüğü "e-devlet" sistemi üzerine eklenen "Alt-Üst Soy Sorgulama Uygulaması" oldukça yoğun talebe sebep oldu. Açıldığı günün aynı gecesi saat 02.00'a kadar 200 binden fazla sorgulamanın sürdüğü bildirilirken, insanlar daha sakin olur diye 02.00-04.00 arasında sisteme daha da yüklendi. Gece iki saatlik zaman diliminde de sadece 100 binin üzerinde sorgulama yapılması üzerine uygulama sabah 04.00 sularında askıya alındı.

Habertürk Gazetesi'nden Fatmanur Boylu'ya konuşan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, bu kadar yoğunluk beklemediklerini söyledi. Vatandaşların sakin olur diye gece saatlerini beklediğini belirten Güner, askıya alınan uygulamayla ilgili “Toplamda 310 bin sorgulama çıktısı verildi. Böyle bir kapasitenin yürütülmesi imkânsız” dedi.

Kapasite tespit çalışmaları yapıldığını kaydeden Güner, “Soy sorgulama için günlük belirli bir kota açacağız. ‘Bugün bu kadar’ diyerek ertesi güne aktaracağız” dedi. Talebi normal gördüklerini söyleyen Güner, “Vatandaşlara hak vermek lazım. Neyle karşılaşacaklarını merak ediyorlar. Vatandaş biraz sabretsin. Anne ve babalarıyla daha fazla konuşup onlara sorsunlar. Biz hizmetimizin arkasındayız. Ne zaman açılacağı ile ilgili net tarih vermek çok zor. Kısa zamanda açılacak” dedi.

Bu hizmetin hali hazırda var olduğunu ve benzer talebi vatandaşların zaten Nüfus Müdürlükleri'ne dilekçe alarak ve randevu alarak ulaşabildiğini ifade eden Güner, "Kanunların el verdiği ölçüde anneanne, dede, torun gibi bilgilere ulaşmak mümkün. Daha önce vatandaş yan soylarını da öğrenmek için dilekçe veriyordu. Yetkililerin bu bilgileri vermesi yasak. İstediklerini alamayan vatandaş münakaşa çıkarıyordu. Bu sorunları çözmek istedik." diyerek bu sistemi neden oluşturduklarını aktardı.

Günlük kota şimdilik oluşan aşırı talebi karşılamak için atılmış çok da yanlış olmayan bir adım. Ancak e-devlet sistemimizin bağlı olduğu serverların geliştirilmesi gerekiyor. Şimdilik vatandaşların çoğu e-devlet sistemini fazla kullanmadığı için sorun teşkil etmese de, bu gibi bazı işlemler e-devlet dışında yapılamıyor. Yani hedeflenen e-devlet sistemine geçmek için umuyoruz yetkililer bu olayı bir örnek olarak alır ve sistemi gerekli şekilde geliştirirler diye umut ediyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz?