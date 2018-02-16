Soyağacı Sorgulamasını Paylaşanlar, Büyük Risk Altındalar!

E-Devlet’in ilk yayınlandığında erişim yoğunluğundan dolayı askıya alınan soyağacı sorgulama hizmeti tekrar açıldı, sorgulama sayısı 8 milyon kişiyi aştı ve hızla artmaya devam ediyor. Ancak bu sonuçları paylaşanlar büyük bir risk alıyorlar.

Geçtiğimiz hafta, üzerine en çok yazıp çizdiğimiz konulardan birisi de E-Devlet bünyesinde verilen Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmetiydi. Faaliyete geçtiği günden itibaren büyük bir talebe neden olan bu hizmet, E-Devlet’in sunucularını zorladı ve sitede iyileştirmeler yapılması amacıyla hizmet askıya alındı.

Ancak 15 Şubat’tan itibaren hizmet yeniden kullanıma açıldı ve aynı ilgi kaldığı yerden devam etti. Hizmet askıdayken pek çok kişi varlığından haberdar olmuş ve beklemeye koyulmuştu.

İnsanlar bu konuyu sosyal medyalarda sözlüklerde tartışmaya devam ediyorlar. Bu tartışmalar sırasında en çok karşımıza çıkan da başkalarının soyağacı bilgileri oluyor. İlginç isimler ve soy isimler, doğum yılları ve aile bağlarının sosyal medya hesaplarında paylaşılması büyük bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor.

Aile geçmişlerinin detaylarıyla sosyal medya hesaplarında paylaşılması kişilerin anne kızlık soyadlarını açığa çıkartmasıyla sonuçlanıyor:

Bildiğiniz gibi anne kızlık soyadlarımıza bağlı olan ve bilgilerini paylaşmamamız gereken pek çok hizmet alıyoruz. Soyadlarını kullanmayı gözüne kestiren kötü niyetli kişiler, diğer kimlik bilgilerinize de ulaşıp, kolayca anne kızlık soyadınızın kullanıldığı her yerde sizi taklit edebilir. Örneğin bankaların çağrı merkezlerinde, anne kızlık soyadları önemli bir güvenlik aşamasıdır.

E-Devlet soyağacı sorgulama işlemini sırayla yapıyor. Şahsen ben sonuçları talep ettikten yaklaşık 15 saat sonra bilgiler elime ulaştı. Günde belirli sayıda kişinin bilgilerini kontrol edip, sadece o kişilerle paylaşan E-Devlet, kotanın dolduğu günlerde talepleri bir sonraki güne kaydırıyor. Bir başka deyişle ilgi arttıkça, daha uzun bekleme süreleri görmemiz çok normal.

16 Şubat sabahı hizmeti kullanan kişi sayısının 8 milyonu geçtiği bildirildi.