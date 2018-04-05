Bir Kadın Gerçek Babasının Ebesi Olduğunu Öğrendi!

ABD’de yaşayan Kelli Rowlette, ülkede hizmet veren genetik soyağacı sitesi Ancestry.com’a bilgilerini gönderdi. Kendisi tüp bebek olduğunu biliyordu, ancak babasının tüp bebek işlemini yapan ve doğumundan sorumlu olan doktor olduğunu öğrendi. Doktor, tüp bebek için öz babasının spermini kullanmamıştı.

36 yaşındaki bir kadın, kendi tüp bebek ve doğum işlemlerinden sorumlu doktorun biyolojik babası olduğunu öğrendi. Tradejik olayın ardından ailenin dava açtığı doktorun, bu işlemi başka tüp bebek uygulamalarında da uygulamış olacağından şüphe duyuluyor. Çünkü doktor, anne rahmine yerleştirilmesi gereken baba spermleri yerine kendi spermlerini kullanmıştı.

Ancestry.com isimli resmi genetik soyağacı sitesinden gelen sonuçlara önce inanamayan kadın, sonra duruun farkına varıp hukuki yollara başvurdu. 1980’li yıllarda Howard Fowler ve Sally Ashby isimli çift, çocuk sahibi olamadıkları için Idaho kentinde görev yapan Gerald E. Moritmer isimli doktora gittiler. Doktor, çifti tüp bebek yöntemiyle tedavi etmeye başladı.



Doktor Gerard E. Mortimer

Tedavi sırasında babanın sperm sayısının az olduğu görülüyor ve hem babadan, hem de bulunacak bir donörden sperm alınması kararlaştırılıyor. Çift ise spermini verece donörün üniversitede okuyan, 1.80 boylarında, kahverengi saçlı ve mavi gözlü bir erkek olması talebinde bulunuyorlar.

Doktor söz konusu özelliklere uyan bir kişi bulduğunu söyleyerek tedaviyi uyguluyor. Aradan geçen zamanda çift, çocukları Rowlette’a tüp bebek tedavisinden de hiç söz etmiyorlar. Rowlette, internet sitesinin verdiği sonuçlar üzerine şaşkınlığını gizlemeden durumu annesine aktarıyor. Anne ise soyağacında doktorun adını görünce her şeyi anlıyor.

Aile olarak 800 kilometre uzaklıktaki Washington’a taşınma kararı aldıklarında doktor Mortimer’in ağladığını hatırlayan anne, kızının gerçek babasının kim olduğunu anlıyor. Çift çocukları olduktan yıllar sonra boşandıkları için eski eşi olan Howard Fowler’a durumu anlatan anne Ashby, gerçeği öğrendikten sonra yıkılıyor. Ebeveynler, apar topar durumu kızlarına anlatma kararı alıyorlar.

Olaydan birkaç ay sonra travmayı atlatan Rowlette eski eşyalar arasında kendi doğum belgesini buluyor, doğum yapan doktorun adını Mortimer olarak görüyor. Daha önce olduğu gibi bu durumu anne ve babasına anlayan talihsiz kadın, dava açma kararı alıyor.

Doktor Mortimer, yıllar önce usulsüzce davrandığı ve tıp etiğine yakışmaya tavrından dolayı tıbbi ihmal, sahtekarlık, duygusal sıkıntıya yol açmak ve sözleşme şartlarına uymamak gibi suçlarla yargılanacak.