Söylenti: Cosplay Türkiye'de Yasaklanıyor!

İnternette dolaşmaya başlayan yeni söylentiler, gençlerin severek yaptığı veya takip ettiği cosplaylerin yasaklanacağını gösteriyor.

Ülkemizde profesyonel anlamda pek rastlamasak da hobi olarak sıkça yapılan “cosplay” çalışmaları yasaklanabilir. Dünyada her geçen gün daha fazla büyüyen bir kitle oluşturmayı başaran cosplay, Türk aile yapısına zarar verdiği gerekçesi ile yasaklanmayla karşı karşıya kaldı.

Cosplay ve cosplay içeren sitelerin erişim kısıtlamasına maruz kalacağı söylentileri etrafta dolaşırken, cosplay çalışmaları yapmaktan keyif alan pek çok insan da bu duruma üzüldü. Şu an için konuyla ilgili resmi bir açıklama olmadığı için net bir şey söyleyemiyor ve bu yüzden yorum yapamıyorum, ancak internette dolaşan söylentilerin genelde doğru çıktığı bir dönemde yaşıyoruz. Umarım, gençlerin eğlenerek hoşça vakit geçirdiği bir etkinlik türü daha yasaklanmaz. Cosplay’lerin yasaklanması demek Türkiye oyun fuarı sektörüne ve haliyle oyunlara zarar verecektir.

Nedir bu Cosplay?

Cosplay, sevdiğiniz bir film, oyun, anime veya farklı alanlardan bir karakterin kostüm ve fiziksel özelliklerini taklit ederek, o kişinin karakterine büründüğünüz bir performans sanatıdır. Özellikle oyun sektöründen çok büyük bir ilgiyle karşılanmasına rağmen anime ve film sektöründeki karakterler de sevilerek cosplay çalışmasına çevrilebilir.