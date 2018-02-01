PUBG, Half Life 3'ün Geliştirilmesini Sağlayacak!

2017’ye damgasını vurarak milyonlarca kişi tarafından satın alınan PUBG’nin popülerliğinden etkilenen CS:GO, DOTA 2 gibi oyunlara destek geliyor. Valve, Half Life 3’ü hazırlıyor olabilir.

PC oyun dünyasının en ünlü oyunu olarak kabul edebileceğimiz PUBG, her ne kadar Steam’e sağlam paralar kazandırıyor olsa da, CS:GO ve DOTA 2 gibi Valve oyunlarının oyuncularını kendine çektiği için aynı oranda zarar da ettiriyor. Valve uzun süreden beri bu duruma bir çare bulamadı, ancak bazı söylentiler Valve’un PUBG’ye karşı bir hamle yapmaya hazırlandığını gösteriyor.

Geçen günlerde Valve’un resmi sosyal medya hesaplarından “Biz oyun geliştirmeye devam ediyoruz” şeklinde bir paylaşım yapılmıştı. İşin garip tarafı, kimse Valve ekibine “siz şu an oyun geliştiriyor musunuz?” gibi bir soru sormamıştı. Genelde gizli mesajlarla ilerlemeyi seven bir şirket olan Valve, haliyle herkeste yeniden Half Life 3 söylentilerinin oluşmasını sağladı. Bu bu sene olur veya 10 sene sonra olur bilemeyiz, ancak Valve elbet bir gün Half Life 3’ü çıkaracak. Genel tabloya baktığımızda ise HL3’e en çok ihtiyaç duyulan zamanın bu zamanlar olduğunu görüyoruz.

Steam ve Xbox One’da liderliği ağır bir şekilde eline alan PUBG, CS:GO gibi sağlam para getiren oyunların bütçesini çok ciddi oranda düşürdü. Bu yüzden Valve’un PUBG’ye karşı koyabileceği sağlam bir rakip çıkarması gerekiyor. CS:GO, özellikle yaşından dolayı oyuncuların ilgisini çekmemeye başladı. Böyle bir zamanda Valve’un yeni bir Half Life oyunu çıkaracağını söylemesi çok iyi olurdu.

Oyun dünyasının arka kapılarında konuşulan söylentilere göre Valve, PUBG için her an hamle yapabilir. Bunu nasıl yapar bilinmez, ancak elindeki en büyük silahın HL3 olduğunu söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum.

Peki, sizce PUBG’nin gücü Valve’a yeni bir Half Life oyunu geliştirmesi için yeterli olur mu? Yorumlarınızı bekliyorum.