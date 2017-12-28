LG, 2017’de iPhone X İçin OLED Ekran Yapmadığını Doğruladı

LG Display’in Apple’a, iPhone X için belirli bir miktar OLED ekran yaptığı iddialarına cevap geldi.

Dünyanın en büyük iki OLED ekran üreticileri arasında yer alan LG, Apple’ın iPhone X telefonları için hiçbir ekran üretmediğini doğruladı. Apple, bildiğiniz gibi daha önceki tüm telefonlarında kullanılan LCD ekranlardan vazgeçerek iPhone X’la birlikte OLED ekran teknolojisine adım atmıştı.

Bu süreçte iPhone X için üretilen OLED ekranların çok büyük bir kısmının Samsung tarafından üretildiği biliniyordu. Geriye kalan küçük bir kısmın ise LG üretimi olduğu düşünülüyordu ki LG, bu duruma bir açıklık getirdi.

LG Dispay, iPhone X’lar için hiçbir ekran üretimi yapmadığını açıklayarak bu konuya net bir şekilde doğrulamış oldu. Bu sayede Apple’ın ekran üretimi konusunda tamamen Samsung’a bağlı olduğu çok büyük bir ihtimal olarak gözüküyor.

Samsung’un OLED ekran teknolojisi, 2010 yılından beri akıllı telefonlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin yıllardır OLED ekran üzerinde çalıştığı düşünüldüğünde iPhone X’un ekranını yapmanın onlar için çok da zor olmadığını anlayabiliyoruz.

iPhone X’un OLED ekran paneli önemli, çünkü maliyet açısından telefonun en pahalı bölümü burada yer alıyor. Yani, iPhone X’un bu kadar pahalı olmasının ardında bir nevi Samsung var. Apple’ın önümüzdeki yıllarda çıkacak telefonlarında Samsung dışında başka firmalarla anlaşması bekleniyor. Peki, sizce Apple’ın üretim sürecini karşılayacak bir ekran üreticisi bulunuyor mu?