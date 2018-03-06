Bomba Söylenti: GTA 6 ile Vice City'e Geri Mi Dönüyoruz?!

Üzerinde çalışılan yeni GTA oyununun, Vice City’de geçen tek kişilik hikaye modunun yeniden ele alınışı olacağına dair söylentiler dolaşıyor.

Yılların efsanesi Grand Theft Auto, 2013’te 5. oyunuyla yeni nesil konsollarda oynanmaya başladı ve ilginç bir şekilde hala satılmaya devam ediyor. GTA V’in çevrimiçi modu sayesinde milyarlarca oyuncu tarafından aktif olarak oynanmaya devam ediyor. Ancak tek kişilik moda dair ek paket gelmemesi hayranlarının canının sıkılmasına neden oluyor.

Son dönemde çıkan söylentilere göre GTA 6, kadın bir karakter üzerine Vice City’de kurgulacak yeni bir hikayeyi anlatacak. Ancak sabırsızlanmaya başlayan hayranların, yeni GTA oyunu için 2022 yılına kadar beklemeleri gerekiyor. YouTube kanalı The Know tarafından ortaya atılan iddialara göre, yeni GTA ancak önümüzdeki üç ila dört yıl içinde piyasaya sürülecek.

Yeni oyun, Rockstar tarafından yapım aşamasında “Project Americas” adlandırıldı. Çünkü Florida’nın güneşli Vice City versiyonunda geçmesi planlanıyor. Oyunun son birkaç GTA IV ve GTA V gibi günümüzde geçeceği fikri olsa da, etrafta yapımcıların 1980 yıllarına geri dönebileceğine dair söylentiler de dolaşıyor.

Bu kadar çok sevilen bir oyun için 2021 veya 2022 yılı gerçekten çok uzun bir bekleme süresi ve çoğu zaman Rockstar’ın çıkış tarihlerini kaçırmasınıda unutmamak gerek. Ancak GTA Online’dan yeterince para kazanan yapımcıların yeni bir oyun için acele etmeye pek niyetleride yokmuş gibi görünüyor. Bu nedenle tahminime göre yaklaşık 4-5 yıl sonra bu oyunu denemeye başlayabileceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Vice City'e yeniden dönmek sizi mutlu eder miydi?