Kuşlar, göç dönemlerinde uçakların iniş ve kalkışları sırasında uçak pervanelerinin çekimine kapılarak motora kaçabilmektedir. Peki bir kuş uçak motoruna kaçarsa ne olur?

Daha önce bindiğiniz bir uçağın motoruna kuş kaçtı mı? Eğer kaçmadıysa kendinizi şanslı hissedebilirsiniz çünkü motora kuş kaçması çoğunlukla zararsız olmasına karşın yolcular için endişe verici olabilir.

Motora kuş kaçması vakaları sadece Birleşik Devletler Hava Yolları’na yıllık 1.2 milyar dolar (4 Milyar 644 Milyon TL) masraf açmaktadır. Bu masrafların bir kısmı uçakta oluşan hasarlardan kaynaklanırken diğer bir kısmı da sefer gecikmeleri ve iptallerinden kaynaklanmaktadır.

Motora kuş kaçması, motoru tamamen devre dışı bırakabilir. Fakat motorlar en az bir kuşa dayanacak şekilde tasarlanmaktadır. Ayrıca pilotlar uçağı tek bir çalışan motor ile uçurmaya devam edebilirler.

Dolayısı ile uçak motoruna kuş kasması neden ile bir kaza gerçekleşme ihtimali oldukça düşüktür. 1990-2015 yılları arasında Birleşik Devletler Hava Yolları’na ait uçaklarda gerçekleşen 160.894 motora kuş kaçması vakasından sadece 40’ı (%0,25) kaza ile sonuçlandı.

Eğer uçağa binmekten korkan biriyseniz sizin için haberler iyi. Motora kuş kaçması vakaları kuşların göç dönemlerine geldiği için genellikle Temmuz ile Ekim ayları arasında gerçekleşmektedir. Tabii bu durum ihtimallerin %0’a indiği anlamına gelmiyor.