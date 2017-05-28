Soyu Tükendiği Düşünülürken Kameralara Yakalanmış 10 Hayvan

Soyu tükenmiş birçok hayvan mevcut ve birçoğunun da soyu tükenme ile karşı karşıya. Ancak bir de neslinin tükendiğini sandığımız fakat nadir olarak yaşamına devam eden hayvanlar var. İşte bunlardan 10 tanesi.

İnsanın doğaya verdiği zarar çok büyük boyutlardadır. Özellikle 1780’de İngiltere’de gerçekleştirilen Sanayii Devrimi ile seri üretime geçildi ve doğanın kaynakları hiçbir özen gösterilmeden katledilmeye başlandı. Devamında ortaya çıkan atıklar, fabrika bacalarının dumanları, zehirli maddeler; onlarca türün ortadan kalkmasına neden oldu. Bazı canlı türleri ise kalıntılarına erişilen, ancak tarih öncesinde kaldığı düşünülen ve normal şartlarda karşılaşılamayan canlılardı. Bunların yok oldukları düşünülse de zamanla anlaşıldı ki yaşamaya devam etmişlerdir. İşte bunlardan kameralara yakalanan 10 tanesi! 1- Dryococelus 2- Coelacanth 3- La Palma Dev Kertenkelesi 4- Tazmanya Kaplanı 5- Honshu Kurdu 6- Java Kaplanı 7- Bathochordaeus Charon 8- Woolly Flying Squirrel 9- Baiji Yunusu 10- Omuras Balinası