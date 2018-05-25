Soyu Tükenen Canlılar İçin DNA Bankası Kuruldu

Bildiğiniz üzere geçmişte şimdikinden farklı birçok hayvan yaşıyordu. Dinozor, mamut gibi canlıların soyunun tükenmesi bizler için yararlı mıydı bilinmez, ancak bilim insanları şimdi soyu tükenen canlıları tekrar hayata getirmek için bir DNA bankası yaratıyorlar.

Geçmişte dinozorların yaşadığını ve devasa boyutlarıyla adeta tehlike saçtıklarını hepimiz biliyoruz. Ancak dinozor ve benzeri birçok canlı soyu tükenerek tarihin tozlu sayfalarında bizler için adeta bir efsane olarak kaldılar. Öyle ki şimdilerde bilim insanları, daha önce yapılmamış bir projenin peşinde. Hummalı çalışmalar içerisinde olan araştırmacılar, soyu tükenmiş hayvanları tekrar hayata döndürmek için kullanılabilecek 1 milyon dolarlık DNA bankası yarattılar.

CryoArks adı verilen 1,3 milyon dolar değerindeki İngiltere projesi, bilim insanlarının dünyadaki en nadir DNA’lara erişimini sağlayacak. Bu noktada sadece nesli tükenmiş canlıların değil, bu tehlike içerisinde bulunan canlıların da DNA verileri banka içerisinde saklı tutulabilecek.

Proje kapsamında, geçmişte yaşamış yünlü mamut, kılıç dişli kaplan gibi uzun süredir kayıp olan hayvanların tekrar diriltilebileceği düşünülüyor. Proje araştırmacılarına göre bu veriler, hayvanların nasıl geliştiği ve hangi hastalıklara karşı savunmasız olduğu konularını anlamada da yardımcı olabilir.

Bu hayal gerçeğe dönüşecek mi bilinmez, ancak sonuç her ne olursa olsun, tutulan DNA kayıtları ileride yaşayacak olan bilim insanlarına fayda sağlayacaktır. Bu yıl Temmuz ayında açılması beklenen DNA bankası, muhtemelen önümüzdeki aylar içerisinde konuyla ilgili de daha fazla veri sağlayacaktır.